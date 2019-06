Unidade de Hospitalização Domiciliária já funciona em Faro

Esta medida dá cumprimento a um compromisso assumido pelo Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) com o Ministério da Saúde.

O projeto arrancou no passado dia 20 de maio com a Unidade de Hospitalização Domiciliária de Faro, e neste primeiro mês de atividade, oito doentes já beneficiaram deste serviço de proximidade, mostrando-se bastante satisfeitos «por estarem junto das suas famílias e continuarem a usufruir da prestação de cuidados de saúde de nível hospitalar em casa, tal como se estivessem no hospital».

A equipa da Unidade de Hospitalização Domiciliária de Faro arrancou atividade com cinco camas, assegurando cuidados num raio de ação de cerca de 30 quilómetros de distância relativamente à Unidade Hospitalar de Faro do CHUA.

Disponível 24 horas por dia, todos os dias do ano, a Unidade de Hospitalização Domiciliária é composta por uma equipa multidisciplinar que integra médicos, enfermeiros, assistente social, farmacêutica, nutricionista, gestora e assistente técnica.

Catarina Mendonça, coordenadora do projeto, explicou que «a hospitalização domiciliária, enquanto modelo de prestação de cuidados de saúde em casa, afigura-se como uma alternativa ao internamento convencional, proporcionando assistência contínua e coordenada aos doentes que, na sequência de admissão hospitalar no internamento, cumpram um conjunto de critérios clínicos, sociais e geográficos, os quais permitem a sua hospitalização no domicílio, sob responsabilidade dos profissionais de saúde que constituem a Unidade de Hospitalização Domiciliária, sempre com a concordância do doente e da sua família».

Perspetiva-se a abertura de uma unidade com as mesmas características em Portimão, no decurso do segundo semestre de 2019.