CHUA está a recrutar Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais

Candidaturas podem ser enviadas por correio ou e-mail.

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) está a recrutar Assistentes Técnicos (AT) e Assistentes Operacionais (AO), em regime de contrato individual de trabalho.

Os procedimentos concursais simplificados foram publicados ontem, terça-feira, 13 de outubro, no website institucional, encontrando-se abertos pelo prazo de cinco dias úteis com 120 vagas para AO e 40 vagas para AT.

Os interessados deverão apresentar as respetivas candidaturas mediante entrega do Curriculum Vitae (modelo Europass) atualizado e do Formulário Geral de Candidatura disponível aqui. Em anexo, deve seguir uma fotocópia do documento comprovativo de habilitações literárias, bem como uma fotocópia dos certificados comprovativos da formação profissional, quando referidos no Curriculum.

A documentação pode ser enviada por correio registado, com aviso de recepção, para a morada seguinte morada: Rua Leão Penedo, 8000-386 Faro.

Em alternativa, a candidatura pode ser entregue em formato .pdf, por email ([email protected]).

Neste caso, o assunto da mensagem deverá ser «Procedimento Concursal Simplificado para recrutamento de AT» ou «Procedimento Concursal Simplificado para recrutamento de AO», consoante o concurso escolhido pelo candidato.

Toda a informação específica referente aos procedimentos concursais pode ser consultada nos links: Procedimento Concursal Simplificado para Assistentes Técnicos e Procedimento Concursal Simplificado para Assistentes Operacionais.