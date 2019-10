A Urgência de Psiquiatria no polo de Portimão do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) está em funcionamento desde 1 de outubro, melhorando a acessibilidade, qualidade e rapidez de atendimento para a pessoa com doença mental no Barlavento Algarvio, ao mesmo tempo que se reduz o fluxo de doentes para a Urgência de Psiquiatria de Faro.

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, em conjunto com o CHUA e os serviços do seu departamento de Psiquiatria e Saúde Mental têm vindo a aumentar os recursos e a qualidade dos serviços disponíveis nos cuidados de saúde primários e hospitalares na área da Saúde Mental e Psiquiatria no Algarve, tendo quase duplicado o número de médicos psiquiatras, em poucos anos e, ao mesmo tempo, incrementado o número de jovens médicos em formação na especialidade.

Paulo Morgado, presidente da ARS Algarve visitou ontem, quinta-feira, dia 3 de outubro, o Serviço de Urgência Médico-cirúrgica de Portimão e os novos espaços dedicados ao atendimento dos utentes, contactou com os profissionais, assinalando a reabertura, no Hospital de Portimão, de uma Urgência especializada para a área da Psiquiatria no CHUA.

A criação desta valência no Serviço de Urgência, vem no seguimento da implementação de consultas de Saúde Mental Comunitária também nos Centros de Saúde na zona do Barlavento, permitindo aos adultos recorrerem a consultas de Psiquiatria e Psicologia mais perto da sua residência, no âmbito do SNS +Proximidade.

Desta forma, com serviços de qualidade e proximidade, evitam-se muitas deslocações desnecessárias de utentes, entidades policiais e ambulâncias entre zonas do Algarve.

Neste momento, as consultas de Saúde Mental Comunitária são realizadas nos três Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS) da região, sendo os utentes referenciados pelos serviços hospitalares ou pelo Médico de Família para a equipa de Saúde Mental Comunitária no Centro de Saúde, evitando-se desta forma uma deslocação ao hospital.