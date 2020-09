Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) conta com 42 vagas para a contratação de médicos, em diversas especialidades.

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) conta com 42 vagas para a contratação de médicos, em diversas especialidades, no âmbito do concurso nacional publicado no dia 4 de setembro em Diário da República com o objetivo de reforçar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) com mais 950 profissionais da área médica.

Considerado de extrema importância para o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, este concurso lançado pelo governo, através do Ministério da Saúde, permitirá criar condições para dotar as unidades hospitalares algarvias com mais médicos especialistas, resolvendo assim, caso as vagas sejam totalmente preenchidas, alguns dos principais constrangimentos sentidos ao longo dos anos.

Vagas atribuídas ao CHUA Anatomia Patológica 1 Anestesiologia 1 Cardiologia 1 Cirurgia Geral 2 Dermatovenereologia 1 Doenças Infecciosas 1 Endocrinologia e Nutrição 1 Estomatologia 1 Ginecologia/Obstetrícia 1 Hematologia Clínica 1 Medicina do Trabalho 1 Medicina Física e de Reabilitação 1 Medicina Interna 4 Nefrologia 1 Neurocirurgia 1 Neurologia 1 Oftalmologia 1 Oncologia Médica 1 Ortopedia 2 Patologia Clínica 2 Pediatria Médica 5 Pneumologia 2 Psiquiatria 4 Psiquiatria da Infância e da Adolescência 1 Radiologia 2 Reumatologia 1 Urologia 1 Total: 42 vagas

O despacho com a distribuição do contingente das 950 vagas do concurso de 1ª época dos recém-especialistas nas áreas hospitalares (911) e de saúde pública (39) foi publicado na passada sexta-feira em Diário da República.

Ainda no mesmo dia foi publicado o aviso com a abertura do procedimento concursal conducente ao recrutamento de pessoal médico para a categoria de assistente – áreas hospitalares e saúde pública – da carreira especial médica e da carreira médica dos estabelecimentos de saúde com a natureza de entidade pública empresarial integrados no SNS, tendo em vista a constituição das 950 relações jurídicas de emprego.

O concurso tem um prazo de 5 dias, a contar da data de publicação no Diário da República. Para mais informações consultar o Aviso n.º 13200-E/2020, de 4 de setembro de 2020.