«Chico» Batista e Gonçalo Teixeira renovam pelo Esperança de Lagos

Atletas garantem continuidade por mais uma época.

O Esperança de Lagos anunciou as renovações de contrato, por mais uma época, de Francisco Batista e de Gonçalo Teixeira.

Naquela que foi a sua quinta época no clube lacobrigense, Chico, como é conhecido no mundo do futebol, de 24 anos, «foi um elemento preponderante no plantel para ajudar a alcançar o objectivo da equipa na temporada que agora findou», afirma o clube.

O atleta, natural de Lagos, foi um dos jogadores mais utilizados, «destacando-se pela sua imprevisibilidade e veia goleadora, sendo uma boa confirmação para a próxima época».

Já Gonçalo Teixeira, de 20 anos, foi formado no Louletano e contou com uma passagem pela equipa sub-23 do Belenenses SAD. Na época passada, chegou a Lagos no Mercado de Inverno, por empréstimo do clube da região de Lisboa, realizando 10 jogos.

Agora, «confirmou a sua intenção de fazer parte do projecto Esperança de Lagos, firmando-se em definitivo no emblema algarvio. Destaca-se pela sua velocidade e elevada capacidade técnica», enaltece o clube, que acredita que «o Gonçalo será certamente uma mais valia no plantel lacobrigense, onde mostrará toda a sua qualidade futebolística, ajudando o clube a atingir os seus objectivos para a próxima época».