«Chegada do Pai Natal em Bicicleta» inicia programa natalício em Faro

Espetáculos de dança, música, teatro, circo, animação de rua e atividades científicas são algumas das muitas atrações que fazem parte da animação de Natal na baixa de Faro.

Um dos pontos altos será «a chegada do Pai Natal em Bicicleta», no sábado, dia 30 de novembro, que irá marcar o início de muitas iniciativas que irão prolongar-se até dia 24.

O percurso do passeio, gratuito, de cerca de 18 quilómetros, compreende várias zonas do concelho e os participantes interessados poderão juntar-se ao grupo em qualquer ponto.

Terá início às 9h00, na aldeia de Estoi (Largo da Liberdade), passando de seguida pela Conceição de Faro, às 9h30 (junto à sede da junta de freguesia) e pelo Parque de Lazer das Figuras, às 10h00.

A chegada à baixa da cidade, no Jardim Manuel Bivar, está prevista para as 10h30. Esta iniciativa é organizada em parceria com a Altimetria Associação Desportiva Associação, o Clube BTT Conceição de Faro, a Associação Desportiva JIC Racing Team, a Associação Temivels d’Atalaia e a Wildpack Associação Desportiva.

A animação continua até dia 24 de dezembro, na Rua de Santo António, Rua 1º de Dezembro, Passeio da Rainha (atrás do edifício da alfândega) e Praça da Pontinha.

O extenso programa inclui desfiles, atividades científicas, desporto, espetáculo com palhaços, patinagem artística, atuações musicais, teatrais e de dança, com a participação de associações e entidades do concelho, como o Grupo Coral Ossónoba, a Real Amizade Farense, a Associação Filarmónica de Faro, o Centro Ciência Viva do Algarve, o Grupo Folclórico de Faro, a Amarelarte e a Associação Algarvia de Pais e Amigos de Crianças Diminuídas Mentais (AAPACDM Faro).

Fazem ainda parte da iniciativa a Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral (APPC Faro), o Externato Menino Jesus, o Gimnofaro, o Moto Clube de Faro, a Academia de Dança do Algarve, o Cineclube de Faro, o Conservatório Regional do Algarve, o Agrupamento de Escolas de Pinheiro e Rosa, o Judo Clube do Algarve, a Associação Urban Xpression, a Modos e Olhares – Associação Cultural, a associação Fera e a Algarshow – Associação American Cars Algarve.

A animação de natal será ainda complementada com o Mercado de Natal, que poderá ser visitado aos fins de semana, dia 30 de novembro e dias 1, 7, 8, 14, 15, 21 e 22 de dezembro, entre as 15h00 e as 19h00, no Passeio da Rainha (rua situada atrás do edifício da alfândega).

Destaque ainda para a Casa do Pai Natal, que fará as delícias dos mais pequenos e que funcionará no edifício da «antiga Zara», de segunda a sábado, entre as 10h00 e as 13h00 e das 15h00 às 19h00, até dia 24 de dezembro.

Estará também aberta no domingo, dia 22, das 10h00 às 13h00 e das 15h00 às 18h00. Aqui os mais novos poderão usufruir de diversas atividades como pinturas faciais, penteados loucos, mascotes farrobinhas, mini ginásio e o jogo da memória. Haverá também um insuflável na Rua 1º de Dezembro e distribuição de pipocas na rua de Santo António.

O Município anuncia ainda a realização do habitual Concerto de Natal com a participação dos 4 coros do Grupo Coral Ossónoba, na Igreja de São Pedro, no dia 15 de dezembro, às 18:00, com entrada livre.

Segundo o município, «o objetivo deste programa passa por dinamizar o comércio local e a vivência urbana. Nesse sentido, o Natal em Faro irá proporcionar um ambiente cultural e festivo, direcionado para o envolvimento da população».

A baixa da cidade será o principal palco de muita animação, envolvendo várias associações do concelho com repertórios preparados para esta quadra, nesta iniciativa que o Município está a organizar em parceria com a Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL), a Associação de Comerciantes da Baixa de Faro e a Associação Cultural e Ativista da Baixa de Faro (OCAB), contando ainda com o apoio da Fagar.

Programa Completo de Animação de Natal

Atividades permanentes:

Mercado de Natal– fins de semana: dia 30 de novembro e dias 1, 7, 8, 14, 15, 21 e 22 de dezembro, entre as 15h00 e as 19h00, no Passeio da Rainha (rua situada atrás do edifício da alfândega).

Casa do Pai Natal – segunda a sábado 10h00 às 13h00 e 15h00 às 19h00, até dia 24 de dezembro – edifício da «antiga Zara»; domingo, dia 22 – 10h00 às 13h00 e 15h00 às 18h00.

30 de novembro (sábado):

10h00 – Arruada de Natal- Jardim Manuel Bivar

10h00 – Animação de Rua «Bem Vindo Pai Natal»- Jardim Manuel Bivar

10h30 – Chegada do Pai Natal – Jardim Manuel Bivar

15h00 – Pequenos e Mini Cantores d´Ossónoba – Praça da Pontinha

15h30/17h00 – Espetáculo de Palhaços Clik to Clik- Rua de Santo António

15h30 – Saxofone Session com André Capela – Passeio da Rainha

16h00/17h30 – Hora do Conto «Campeões Intergaláticos», pela BMF – Casa do Pai Natal

16h00 – Patinagem, Real Amizade Farense – Praça da Pontinha

16h30/17h15 – Saxofone Session com André Capela – Rua de Santo António

17h00 – Banda Filarmónica de Faro – Rua de Santo António

3 de dezembro (terça-feira):

10h30/11h30 – Hora do Conto «Campeões Intergaláticos», pela BMF – Casa do Pai Natal

5 de dezembro (quinta-feira):

10h00 às 13h00 – Estúdio de TV: «A minha cidade no futuro» (para escolas) – Casa do Pai Natal

7 de dezembro (sábado):

10h30 às 12h00 – Natal com ciência, pelo CCVAlg- Casa do Pai Natal

11h30 – Ambrósio Magic Show- Rua de Santo António

15h00 – Desfile Cooltour- Rua de santo António, Rua D. Francisco Gomes, Jardim Manuel Bivar

15h30 – DJ Bruno Cortes – Rua de Santo António

15h30 – Grupo Folclórico da AAPACDM – Praça da Pontinha

16h00/17h30 – Hora do Conto «Campeões Intergaláticos», pela BMF – Casa do Pai Natal

17h00/18h00 – Cantigas, poesias e outras bizarias – Rua de Santo António

10 de dezembro (terça-feira):

10h30/11h30 – Hora do Conto «Campeões Intergaláticos», pela BMF – Casa do Pai Natal

11 de dezembro (quarta-feira):

10h00 às 13h00 – Estúdio de TV: «A minha cidade no futuro» (para escolas) – Casa do Pai Natal

13 de dezembro (sexta-feira):

17h00 – Concerto de Natal do Externato Menino Jesus- Escadaria do largo da Pontinha

14 de dezembro (sábado):

10h30/12h00 – Yoga e música para pais e filhos – Casa do Pai Natal

10h30 às 13h00 – Animação de rua «A magia do Natal» – Itinerante

11h00 – Peddy paper «Uma aventura pela baixa» – baixa e cidade velha

12h00 – Trio João Violão – Rua de Santo António

15h00 – Patinando rumo ao Natal, pela Real Amizade Farense – Praça da Pontinha

16h00 – Gimnofaro – Praça da Pontinha

17h00 – Grupo Folclórico de Faro – Praça da Pontinha

16h00 às 18h00 – Makinando cartas ao Pai Natal – Casa do Pai Natal

16h30 – Desfile de pais natais do Moto Clube de Faro – Rua de Santo António

15 de dezembro (domingo):

Concerto de Natal, pelo Grupo Coral Ossónoba – Igreja de São Pedro

16 de dezembro (segunda-feira):

18h30 – Academia de Dança do Algarve – Rua de Santo António

17 de dezembro (terça-feira):

10h30/11h30 – Hora do Conto «Campeões Intergaláticos», pela BMF – Casa do Pai Natal

15h30 – Classe de Dança – Conservatório Regional do Algarve – Praça da Pontinha

19 de dezembro (quinta-feira):

10h00 às 13h00 – Atelier pinhas natalícias AEPR (para ATL’s) – Casa do Pai Natal

15h00 – Estúdio de TV: «A minha cidade no futuro» (para ATL’s) – Casa do Pai Natal

20 dezembro (sexta-feira)

15h00 às 18h00 – Estúdio de TV: «A minha cidade no futuro» (para ATL’s) – Casa do Pai Natal

21 de dezembro (sábado):

10h30 às 12h00 – Natal com ciência, pelo CCVALg – Casa do Pai Natal

10h00/15h00 – Curtinhas para todos – Casa do Pai Natal (1º andar)

10h00 às 20h00 – 3º Oldies Motorfest – Jardim Manuel Bivar

10h30/11h45 – Os guardiões dos presentes – itinerante

15h00 – Companhia de Dança do Algarve – Praça da Pontinha

15h30/16h00 – Urban Xpression – Rua de Santo António/Passeio da Rainha

16h00 – Judo Clube do Algarve – Judo e Fitness – Praça da Pontinha

16h30 – Em busca das prendas – teatro e circo – Rua de Santo António

17h30 – Gimnofaro – Praça da Pontinha

22 de dezembro (domingo):

11h00 – Circo de Natal – Rua de Santo António

11h00 às 20h00 – 3º Oldies Motorfest – Jardim Manuel Bivar

15h30/17h00 – Quem dá prendas ao Pai Natal – Rua de Santo António

23 de dezembro (segunda-feira):

10h00 às 13h00/15h00 às 18h00 – Atelier natalício AEPR (para ATL’s) – Casa do Pai Natal

O programa poderá sofrer alterações por motivos imprevistos.