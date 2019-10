Centro histórico de Faro terá Wi-Fi gratuito para todos

Câmara Municipal irá implementar uma rede de Wi-Fi gratuito e disponível para a todos aqueles que visitem o núcleo histórico da cidade.

O contrato entre o município e a Algardata – Sistemas Informáticos, S.A, para a implementação de uma rede Wi-Fi na zona histórica de Faro, num investimento global de 112713,31 euros, foi assinado no dia 15 de outubro.

A autarquia tem vindo «a sedimentar a sua estratégia de desenvolvimento turístico, com particular enfoque para a valorização do património material e imaterial, móvel e imóvel, por forma a induzir a vontade de regressar ao concelho, revelando-se imprescindível a implementação de uma rede Wi-Fi no centro histórico, zona de grande interesse turístico, onde se encontra a maioria dos elementos patrimoniais».

Este é mais um projeto para fomentar o turismo acessível que ganha forma no concelho e cuja implementação resulta da candidatura aprovada no Turismo de Portugal – «Faro, uma cidade inteligente e consciente», no âmbito do programa «Valorizar».

A criação de redes Wi-Fi de elevada disponibilidade «vai ao encontro das necessidades do quotidiano de residentes e visitantes e melhorará, inquestionavelmente, a experiência de todos».

O projeto prevê a disponibilização gratuita de acesso Wi-Fi na zona histórica de Faro pelo período de três anos.