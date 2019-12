Após um ano de existência, o Centro de Congressos do Algarve, em Vilamoura, prepara agora a agenda para 2020. As novidades vão ser apresentadas num evento institucional que decorrerá no dia 5 de dezembro, no Hotel Tivoli, em Lisboa.

Durante o seu primeiro ano de atividade, desde a sua reinauguração em 2018, o Centro de Congressos do Algarve tornou-se numa referência nacional e internacional enquanto destino para a organização de eventos de excelência tendo já recebido 45 eventos e mais de 20 mil pessoas.

O Centro de Congressos do Algarve é, atualmente, um dos 12 melhores da Europa (de acordo com o Europe’s Leading Meetings & Conference Centre 2019 dos World Travel Awards).

Esta unidade é reconhecida pela sua versatilidade, o que lhe tem permitido receber eventos como congressos médicos, congressos internacionais, reuniões corporativas, lançamentos de produtos, eventos sociais e espetáculos.

Reinaugurado em 2018, o Centro de Congressos de Vilamoura tem-se vindo a afirmar como uma alavanca de desenvolvimento no Algarve e contrariado a sazonalidade uma vez que os eventos que recebe trazem milhares de pessoas anualmente que pernoitam em unidades hoteleiras locais, recorrem a restaurantes da região e investem em compras no comércio local.

De forma a valorizar e complementar o seu portefólio, o Centro de Congressos do Algarve digitalizou-se e criou um inovador website com um tour virtual que permite conhecer passo-a-passo todo o edifício de uma área total de 7.050m2, reconhecido pelo seu projeto arquitetónico único.

Desde a entrada, é possível explorar com grande pormenor todos os corredores,e as suas 22 as salas, inclusive a Fénix, com os seus 2.215 m2 de área e 10 metros de altura, e as Pégaso e Neptuno, de 420 m2 cada, divisões que surpreendem pelas vastas janelas e pela enorme capacidade de adaptação e subdivisão em diversas salas multifuncionais com acesso a imponentes varandas exteriores.

De destacar também o facto de o Centro de Congressos do Algarve defender a sustentabilidade e a pegada ecológica, algo que tem vindo a ganhar relevo no mundo dos eventos, já que ao contrário de outras cidades, a maioria dos serviços complementares ao Centro de Congressos está a uma curta distância a pé de hotéis, múltiplos espaços para eventos sociais, restaurantes e outras infraestruturas.

Por fim, para finalizar a viagem virtual, sugere-se uma visita ao enorme rooftop com vistas desafogadas de 360º para a paisagem envolvente, um dos mais impactantes espaços outdoor no panorama nacional para realização de eventos únicos.

Em linha com os resultados registados durante o primeiro ano de atividade, o Centro de Congressos do Algarve cumpriu as suas metas de crescimento ambiciosas e prevê crescer em 2020, quer no número e qualidade dos eventos que vai receber, quer no número de pessoas, justificando a estratégia e investimento por parte da Minor Hotels, detentora do Centro de Congressos.