Centro Cultural de São Lourenço reabre atento à comunidade

Durante 30 anos foi uma referência no Algarve, até fechar portas em 2013. O espaço tem agora outros proprietários e reabre com projetos sociais, ambientais e artísticos. Nova direção promete que voltará a ser um local obrigatório de passagem para quem aprecia a cultura.

Muitas histórias tem a casa à entrada de São Lourenço, em Almancil, para contar. Fundado por um casal alemão, Volker and Marie Huber, em 1981, o espaço recebeu inúmeras exposições e concertos, até ao final abrupto, no auge da crise. Mas graças ao esforço de uma nova equipa, as portas estão de novo abertas.

«A nossa ideia é que este espaço seja um centro cultural dinâmico, acima de tudo vivido. Não queremos algo que seja para se entrar, ver e ir embora. O nosso objetivo é que as pessoas venham e sintam que há vida e que aqui têm várias coisas que podem fazer. Além disso, pretendemos que a comunidade se sinta integrada de alguma forma», começa por contar ao «barlavento» Paula Sequeira, uma das novas proprietárias do local que, juntamente com o marido, Mário Sequeira, adquiriu em 2017.

Dois anos depois, a 27 de julho último, o renovado Centro voltou a ter atividade. Segundo Paula Pereira, «demorámos dois anos a abrir por dois motivos. Primeiro, porque tivemos de empreender algumas obras de requalificação. Depois, queríamos ter a certeza do que estávamos a fazer. Este foi um espaço que esteve aberto muitos anos, um centro de referência que deu muito às pessoas e, portanto, queríamos estar seguros». A responsabilidade e o desafio são, de facto, grandes, e as respostas surgiram quando o casal conheceu a francesa Tessa Shack.

«Fomos apresentados e percebemos que era uma pessoa muito interessante e com grande conhecimento sobre arte. Convidámo-la a fazer parte do projeto connosco. A aventura começa agora. Estamos prontos e cheios de ideias», afirma Paula Sequeira.

Mas quem nos revela os pormenores de todos os projetos planeados para o futuro é Tessa Shack. Vive no Algarve há cinco anos, é jornalista reformada, fotógrafa de vida selvagem e pintora. «Uma das coisas que vamos fazer é convidar as crianças mais desfavorecidas do concelho a passarem algumas tardes divertidas na piscina. Será uma oportunidade para as introduzir ao mundo das artes. Queremos mesmo fazer a diferença na comunidade local», garante.

«A nossa ideia é que as crianças interajam com os artistas que teremos em exposição, ou em residência, e que estes as façam pensar. Por exemplo, serão desafiadas a ver quadros ou esculturas, e a comentarem o que sentem. Acredito que os mais novos precisam mesmo de ter mais contacto com a arte», avança Tessa Shack ao «barlavento».

Em relação a esta vontade de intervir, Paula Sequeira acrescenta que «é algo fundamental. A cultura é o que nos diferencia e é muito importante que crianças que não têm normalmente acesso a este tipo de oferta possam também aproveitar este sítio, de maneira a questionarem, a imaginarem e a criarem. Por norma, as galerias têm apenas fins comerciais e isso é errado. Nós temos uma função social e é importante que isso seja realizado».

Segundo Tessa, o renovado Centro Cultural de São Lourenço vai apresentar eventos de música, escultura, cinema, literatura, arquitetura e dança.

«Temos um palco no jardim que será ótimo para matinés musicais. A primeira está agendada para sábado, dia 5 de outubro, data que inaugura a próxima exposição», revela.

Apesar de não adiantar detalhes, Tessa desvenda que «será baseada apenas na cultura portuguesa. Será um artista português a solo e depois vamos juntar comida tradicional e claro, o fado».

Para 2020, também não faltam planos. «Vamos ter três exposições principais, em maio, julho e outubro e posso garantir que serão em grande», antevê Tessa.

A juntar a isto, a nova direção planeia ainda que sejam realizadas conferências no Centro Cultural de São Lourenço. «Os temas são variados. Um pouco de tudo, mas serão talvez mais ligados ao vinho e à gastronomia».

Tessa Shack destaca ainda a vontade que ambas têm de criar um clube de membros e de amigos, um público mais reservado para eventos privados, por exemplo. «Conheço muitos apreciadores de arte e seria também interessante organizar excursões a outras galerias em Portugal ou até no estrangeiro», de forma a estimular a criação de um novo coletivo, e também a poupar custos neste tipo de viagens.

Por fim, e já a longo prazo, Tessa Shack pondera a abertura de uma loja, mas com critérios rigorosos. «Teremos apenas produtos fabricados em Portugal e todas as receitas reverterão para uma Instituição Particular de Solidariedade Social ou associação local».

O Centro Cultural de São Lourenço agora está aberto de segunda a sexta-feira das 15h30 às 19h30 até ao final do verão. E no inverno? «Ainda não sabemos, porque no Algarve temos bom tempo até tarde» sorri Tessa, pelo que a decisão fica assim adiada.

E o que motiva uma ex-jornalista a fazer parte deste projeto? «Desde que vivo no Algarve ainda não tive um dia aborrecido. Não escolheria outro sítio para viver e envolvi-me para que também outras pessoas possam sentir-se em paz e felizes aqui, tal como eu. Este sítio é mágico e tenho muita sorte de fazer parte dele», conclui.

Centro tem uma fiel guardiã desde 1999

A designer Cristina Palma começou a trabalhar no Centro Cultural de São Lourenço em 1999, e durante anos acompanhou a vida do casal fundador, Volker and Marie Huber, até ao fecho em 2013.

E quando Mário e Paula Sequeira, adquiriram o espaço, em 2017, essa experiência não passou despercebida. «Não sabíamos quem contratar para se juntar a nós nesta aventura, mas todas as pessoas com quem falávamos diziam-nos que a Cristina era a pessoa indicada», diz Paula Sequeira ao «barlavento».

Conseguir o contacto da antiga guardiã não foi fácil. «Por sorte, fomos a uma festa de aniversário onde estava também presente a antiga proprietária. Pedimos-lhe o contacto» e assim foi.

Na primeira conversa, «gostámos muito dela e percebemos de imediato que seria a pessoa ideal», para dar continuidade ao que ficou interrompido.

Cristina Palma.

Ouvida pelo «barlavento», Cristina Palma diz que ver o espaço voltar a ganhar vida é «uma felicidade. Ter visto o Centro fechar foi muito triste e para mim é um orgulho estar aqui. Faço isto pelo amor às artes. Este é um espaço importante para o Algarve e para o país. A comunidade precisa dele. Sempre foi e está a voltar a ser um espaço onde as pessoas que gostam de arte se encontram, sejam artistas ou admiradores». Daqui para a frente Cristina Palma ficará, de novo, encarregue de receber tanto os visitantes como os artistas, além de tratar de todo o material gráfico.

Residências criativas

Mário e Paula Sequeira, um casal de Braga, proprietários de uma galeria e grandes apreciadores de arte, ao conhecerem o espaço em Almancil, não hesitaram em adquiri-lo.

No entanto, depararam-se com um local degradado e a precisar de obras. «O que fizemos foi requalificação de paredes e de jardins. Quisemos manter a arquitetura original e não descaracterizámos nada. Além disso, criámos mais um quarto», explica ao «barlavento» Paula Sequeira.

«O objetivo é que os artistas que venham cá expor, possam aproveitar também a casa. Podem pernoitar, relaxar na piscina e sentir a paz envolvente. Tudo é possível e ideias não faltam», revela.

Fotografias dão mote a projeto ambiental e social

A ex-jornalista e fotógrafa de vida selvagem Tessa Shack é uma das novas proprietárias do renovado Centro Cultural de São Lourenço, em Almancil, que voltou a abrir portas no sábado, dia 27 de julho.

Tessa é natural de França e escolheu o Algarve para passar a reforma. Uma apaixonada pelas artes, viaja com frequência a África para fotografar a vida selvagem. Aliás, tem várias fotografias publicadas no site da National Geographic.

As melhores imagens dão origem a quadros em aguarela ou guache. «Quero expor aqui os meus trabalhos de fotografia e de pintura. A ideia é explicar às crianças que vamos convidar, a importância da proteção das espécies, a problemática dos plásticos nos mares e o valor do ambiente para a nossa vida», antevê.