Centro Cultural de Lagos tem «verão especial» com Música no Pátio

Equipamento retoma a sua atividade com novas exposições e uma iniciativa que há muito faz parte dos verões lacobrigenses.

Face aos desafios impostos pelas medidas de saúde e segurança em âmbito da pandemia da COVID-19, a Câmara Municipal de Lagos adaptou o conceito dos habituais espetáculos no pátio do Centro Cultural durante o verão.

Nasceu assim o novo «Lá fora, Cá dentro – Música no Pátio», com concertos intimistas de artistas e bandas com ligação ao concelho, ao longo das sextas-feiras de agosto e início de setembro. Desde o acústico, passando pelo Fado, Jazz e Música Clássica, «a diversidade da programação garante música para todos os gostos e idades».

Assim, no mês de agosto, subirão ao palco Wesley Acoustic, no dia 7, Time for T (solo de Tiago Saga), no dia 14, Pedro Viola (fado), acompanhado por Vítor do Carmo (guitarra portuguesa) e Paulo Feiteira (viola de fado), no dia 21 e, por fim, a 28 de agosto, um Trio da Orquestra de Jazz do Algarve.

Em setembro, no dia 4, é a vez da Orquestra Clássica do Sul (Música de Câmara).

A par desta iniciativa, estará patente entre 7 e 30 de agosto, no Centro Cultural (Sala 3), a Exposição «Fernão de Magalhães – O Homem que se transformou em Planeta», de António Jorge Gonçalves, com ilustrações que retratam a incrível expedição deste herói português no planeta onde cabe tudo: a competição no expansionismo europeu, a investigação científica e a superstição, as fidelidades e as traições, a coragem e a cobardia. Estas ilustrações serão acompanhadas por painéis que complementam esta história, «Magalhães – 500 anos da circum-navegação».

Esta nova mostra vem juntar-se à exposição «A Arte de Maramgoni», patente até dia 9 de outubro (Salas 1 e 2), do artista Waldemar Maramgoni, e que retrata num estilo muito próprio o ambiente urbano e a vida citadina nas suas obras de pintura.