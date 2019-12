«Centenas de visitantes» foram ver «Aldeia Presépio» a Odeleite

Recriação do nascimento do Menino Jesus decorreu durante fim de semana.

Centenas de visitantes foram até «Odeleite, Aldeia Presépio», que este ano contou com mais de 50 figurantes, artesãos e produtores do concelho de Castro Marim, diferentes performances artísticas e a célebre gastronomia da época.

Além da recriação, esta é uma iniciativa que se destaca pelo enfoque que traz à identidade cultural da serra algarvia, sendo um lugar de destaque para os produtos locais, como o pão caseiro, o mel, os frutos secos ou o sal de Castro Marim.

A animação de rua contou este ano com a especial participação do Grupo de Teatro Amador do Centro de Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Castro Marim e do Grupo de Cantares de Odeleite, um projeto muito especial liderado pelo músico, professor e presidente da junta, João Pereira.

Nesta quadra, o Grupo de Cantares percorre as povoações mais isoladas da freguesia interior, procurando aquecer o inverno e o natal de quem ali vive, muitas vezes, sozinho.

«Com cada vez maior adesão, este é um evento que promete crescer nos próximos anos», explica a autarquia de Castro Marim.

A «Aldeia Presépio» foi uma organização da Associação Social da Freguesia de Odeleite em colaboração com os artesãos e produtores do concelho e o apoio da Junta de Freguesia de Odeleite e da Câmara Municipal de Castro Marim.