Centenas de eventos dão vida ao Algarve no Natal e Passagem de ano

Em dezembro, a magia do Natal instala-se no Algarve e a última noite do ano é vivida ao ar livre.

São muitas as atividades que prometem animar o mês de dezembro e a entrada no novo ano na região algarvia.

É aqui, por exemplo, que pode ser visitado o maior presépio do país: 5500 figuras dão vida ao Presépio Gigante de Vila Real de Santo António, ocupando toda a área expositiva do Centro Cultural António Aleixo até 6 de janeiro.

Esta obra evoca elementos da região e reconstitui episódios associados à quadra natalícia, atraindo todos os anos milhares de visitantes à antiga Vila Pombalina.

Não muito longe, outra das atrações de Natal é o Presépio de Sal de Castro Marim, em exposição na Casa do Sal também até 6 de janeiro. Mais de 10 toneladas do «melhor sal do mundo» acolhem 4500 figuras alusivas ao nascimento do Menino Jesus e à cultura local castromarinense.

Além das inúmeras exposições de presépios, que se mostram por toda a região, há muita animação, comidas e bebidas nos tradicionais mercados de Natal, como o Mercado de Natal de Vale do Lobo (dia 7 de dezembro, sábado) ou o VILA VITA Christmas Food Market, em Porches, Lagoa, de 20 a 22 de dezembro.

Já durante a noite, e até ao Dia de Reis, o bom tempo convida a sair e desfrutar das iluminações de Natal, com destaque para os mais de 50 milhões de lâmpadas que enfeitam as ruas das freguesias de Albufeira ou para as luzes que adornam as principais artérias e edifícios de Olhão, incluindo os típicos mercados e o caíque Bom Sucesso, já em plena na ria Formosa.

Os concertos também são clássicos da época na região: das performances de orquestras às atuações de grupos corais, são muitos os momentos musicais e em cartaz dedicados ao Natal. Exemplos disso são o Concerto de Natal do Coro e Orquestra Clássica do Sul na Igreja do Carmo, em Tavira (dia 22, às 18h00), ou o bailado O Quebra-Nozes, composto por Tchaikovski e inspirado no conto infantil de E. T. A. Hoffmann, que a Companhia de Dança do Algarve interpreta no Teatro das Figuras, em Faro (dia 14, sábado, às 21h30, e dia 15, domingo, às 16h30).

Para o fim de ano, o programa cultural «365 Algarve» levará novamente circo em dose dupla a Monchique. Entre 27 de dezembro e 5 de janeiro, duas tendas instaladas no heliporto local são o palco de diversas apresentações de Les Dodos, pela companhia francesa Le P’tit Cirk (às 16h00), e de Forever, Happily…, pela companhia de circo belga Collectif Malunés (às 21h30).

Outras localidades algarvias recebem o novo ano com concertos memoráveis ao ar livre, sendo o réveillon de Albufeira um dos mais emblemáticos da região.

Para este ano, foi batizado de Albufeira Carpe Nox 2020, e promete ser um espetáculo multissensorial único, com cenários em terra, no mar e no ar.

Na praia dos Pescadores haverá acrobacias aéreas, fogo-de-artifício no mar e a música de Amor Electro e The Black Mamba para dar as boas-vindas a 2020 à beira-mar.

