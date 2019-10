CDU faz campanha em VRSA, Lagos, Silves e Faro

A poucos dias da realização das eleições a CDU intensifica o conjunto de ações de contacto e esclarecimento nos 16 concelhos da região do Algarve.

Ao longo das últimas semanas, os 14 candidatos da CDU, acompanhados de muitos ativistas estiveram em empresas, nas escolas, nos hospitais, nas câmaras municipais, nos terminais de transporte, no comércio tradicional, nas grandes superfícies, nos mercados, nas praças e bairros das localidades algarvias, dando a conhecer o trabalho que foi realizado, as propostas e soluções da CDU para a região.

Uma campanha eleitoral que foi marcada por uma forte presença de rua (e também nas redes sociais), procurando ouvir e conversar com os trabalhadores e as populações e onde ficou visível o reconhecimento de muitos pelo trabalho realizado pela CDU na região e pelo papel imprescindível que teve nos avanços que se alcançaram nos últimos anos.

Na recta final desta campanha, destacam-se, entre dezenas de distribuições de documentos que se continuarão a desenvolver, quatro arruadas CDU.

Amanhã, dia 3 de outubro, uma Arruada CDU em Vila Real de Santo António, que se realizará a partir das 17h30, partindo da Rua Jornal do Algarve (junto ao Centro de Trabalho do PCP) e que contará no final (junto à Escola de Hotelaria), com as intervenções de Tiago Raposo, primeiro candidato da CDU e Vasco Cardoso da Comissão Política do Comité Central do PCP.

Na sexta-feira, dia 4 de outubro, arruada CDU em Lagos, com inicio na Rua Infante Sagres (junto às Muralhas), a partir das 10h00, terminando na baixa de Lagos (na Praça Gil Eanes) e que no final contará com as intervenções de Tiago Raposo e Paulo Sá (mandatário da candidatura) e às 17h30, outras duas arruadas, uma em Silves, a partir do largo da Câmara Municipal e que no final contará com as intervenções de Tiago Raposo e Vasco Cardoso, e outra na baixa de Faro, com a com as intervenções de Paulo Sá e Catarina Marques, candidata da CDU.