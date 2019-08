CDU entregou no tribunal a lista para o círculo eleitoral de Faro

Uma delegação da CDU, composta por Paulo Sá, deputado do PCP e mandatário regional da candidatura, Tiago Raposo e outros candidatos da CDU, entregou hoje, pelas 11 horas, no tribunal de Faro, a lista de CDU para o círculo eleitoral de Faro.

A escolha dos 14 candidatos da Coligação Democrática Unitária (CDU) pelo Círculo Eleitoral de Faro guiou-se por princípios, por garantias de compromisso e por uma premissa central:

Os candidatos da CDU são gente que está na política não para se servir, não para se promover, mas para servir os trabalhadores e as populações, para defender os seus interesses e aspirações, e para apresentar soluções e propostas que possam dar resposta aos desafios e aos problemas com que as populações do Algarve estão confrontadas. Soluções que contribuam para abrir caminhos de desenvolvimento e progresso na região.

São candidatos com uma profunda ligação à vida, aos movimentos dos trabalhadores e das populações. Homens e mulheres com provas dadas na luta pelos direitos, pelo desenvolvimento, pela defesa daqueles que vivem e trabalham nesta região.

É também uma lista onde a igualdade não é apenas um discurso de circunstância, com metade da lista a ser constituída por mulheres. Mas não estão lá pelo simples facto de serem mulheres. Estão lá porque são mulheres com provas dadas, com grandes capacidades e sobretudo mulheres de luta, tal como os homens que compõem a lista.

Nos nomes que a CDU apresentou podem-se ver as lutas dos trabalhadores da hotelaria, do comércio, dos trabalhadores da saúde, dos professores e investigadores, das mulheres, da juventude, dos pequenos e médios empresários, dos reformados.

Candidatos que estiveram e estão na primeira linha da luta e da acção em defesa dos serviços públicos, como o direito à saúde ou o direito aos transportes públicos de qualidade, começando pela justa reivindicação da eliminação das portagens na Via do Infante (A22), ou que são exemplos de entrega à causa pública, designadamente como eleitos no poder local.

Nomes para dar continuidade e reforçar a intervenção ímpar que a CDU desenvolveu com o seu deputado nos últimos quatro anos no Algarve.