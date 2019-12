CDS-PP «muito apreensivo e preocupado» com acontecimentos no CHUA

É a segunda vez, no espaço de uma semana, que a deputada Ana Rita Bessa questiona a Ministra da Saúde.

O CDS-PP, por intermédio de Ana Rita Bessa, questionou a Ministra da Saúde, Marta Temido, sobre os recentes acontecimentos no Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) – Hospital de Faro.

A mais recente indagação deste grupo parlamentar prende-se com «a notícia de que os chefes de equipa de Cirurgia do Hospital de Faro estão indisponíveis para fazer urgências a partir de 1 de janeiro, e que a administração diz que o serviço será garantido com médicos externos».

Entre os problemas enumerados pelo chefe do serviço de Cirurgia constam «a persistência das atuais, inaceitáveis e degradadas condições de trabalho no serviço de Urgência», nomeadamente «limitações de espaço e de condições para observar os doentes – numa única sala onde têm de observar 30 a 40 doentes –, falta de camas para internamento de doentes urgentes e dificuldades no acesso ao bloco operatório».

Face ao exposto, o Grupo Parlamentar do CDS-PP manifesta-se «muito apreensivo e preocupado com mais este problema que se está a viver no Hospital de Faro porque entendemos que é, de facto, gravíssimo e preocupante».

Neste sentido, a deputada do CDS-PP quer saber «se a ministra confirma a manifestação de recusa por parte dos cirurgiões do Hospital de Faro em fazer urgências a partir de dia 1 de janeiro e qual é, concretamente, o plano do Governo para solucionar rapidamente este problema do Hospital de Faro e evitar que parem as cirurgias na urgência do Hospital de Faro».

Ana Rita Bessa quer ainda ser informada «de que forma está a ser articulada com o Conselho de Administração do CHUA a dotação de condições para assegurar a normalização do funcionamento daquele Serviço de Urgências» e, finalmente, questiona se a ministra «está em condições de assegurar que a segurança dos utentes que recorrem ao Hospital de Faro e que a qualidade dos cuidados de saúde que lhes são prestados não estão, de modo algum, em causa».

A deputada do CDS-PP já esta semana questionou a Ministra da Saúde sobre a recusa dos cirurgiões do Hospital de Faro em prestar trabalho suplementar no Serviço de Urgência, desde o dia 1 de dezembro.