CCDR promove webinar sobre nova versão do «AlgarveAcolhe»

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve) promove webinar de divulgação da nova versão da plataforma «AlgarveAcolhe», o qual decorrerá na quinta-feira, dia 9 de julho, às 10h30, com a participação de Carlos Miguel, secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional.

«AlgarveAcolhe» é uma plataforma online de apoio aos investidores para localização das atividades empresariais, promovida pela CCDR Algarve, no âmbito do projeto Revit+, uma parceria com a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve e o NERA – Associação Empresarial do Algarve.

Destina-se a quem pretende instalar uma nova atividade empresarial no Algarve, ou relocalizar uma empresa.

A plataforma disponibiliza informação georreferenciada das áreas de acolhimento empresarial e respetivos lotes, identificando valências, disponibilidades, acessibilidades e contactos.

É uma plataforma dos parques empresariais de iniciativa pública, privada, ou mista, que partilham visões e experiências distintas e aspiram de forma integrada a promover e divulgar as suas infraestruturas num âmbito nacional e internacional.

Cofinanciada pelos fundos da União Europeia, no âmbito do Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020, a plataforma online «AlgarveAcolhe» assume os novos desafios à gestão e ordenamento das áreas de acolhimento empresarial, à sua administração, à competitividade das empresas instaladas e na forma como estas se relacionam.

Num quadro de desenvolvimento estratégico, estas áreas procuram ser espaços de criatividade, inovação e sinergias entre as empresas, elevando a sua atratividade para novos investimentos locais e regionais.

A apresentação decorrerá na plataforma MicrosoftTeams, nos termos do programa anexo e deverá ser efetuada inscrição prévia aqui.