CCDR Algarve recebe sessão sobre Nutrição e Alimentação na Diabetes

Sessão acontece no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Diabetes, a 14 de novembro, decorrendo no auditório da CCDR Algarve, em Faro.

Dirigido a toda a população, o momento é dinamizado pela Coordenadora Regional do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável no Algarve e Nutricionista do Departamento de Saúde Pública e Planeamento (DSPP) da Administração Regional de Saúde do Algarve, IP (ARS Algarve), Teresa Sofia Sancho.

A sessão vai decorrer em dois horários alternativos (10h30 às 12h30 e das 14h30 às 16h30), tem entrada livre e destina-se aos utentes das Unidades de Saúde Familiar e Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Faro.

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDRAlgarve) é um dos quatro parceiros do projeto MEDITA – «Dieta Mediterrânica Promove Saúde», em conjunto com a ARS Algarve, a Universidade do Algarve (UAlg) e o Servicio Andaluz de Salud da Junta de Andalucía, tendo cada membro planeado atividades que visam a promoção da saúde de jovens que frequentam as Escolas Secundárias da região do Algarve e Andaluzia.

Não integrando especificamente este projeto, estas duas sessões «visam igualmente melhorar os hábitos alimentares e promover a adoção de comportamentos mais saudáveis, contribuindo para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos».