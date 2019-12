CCDR Algarve promove seminário sobre o programa «3 em linha»

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve) organiza encontro no próximo dia 16 de dezembro.

O «3 em Linha – Programa para a Conciliação da Vida Profissional, Pessoal e Familiar – Partilha de experiências e perspetivas de desenvolvimento no Algarve», é um seminário que vai decorrer nas instalações da CCDR Algarve, em Faro.

Recorde-se que este programa, o 3 em Linha, foi lançado pelo Governo há um ano e tem como objetivo promover um maior equilíbrio entre a vida profissional, pessoal e familiar, como condição para uma efetiva igualdade entre homens e mulheres, permitindo a realização de escolhas livres em todas as esferas da vida.

As 33 medidas definidas no programa são consideradas ferramentas essenciais para favorecer a diminuição do absentismo, o aumento da produtividade e a retenção de talento, contribuindo também para a sustentabilidade demográfica envolvimento de entidades da Administração Pública central e local, e empresas públicas e privadas.

O Programa 3 em Linha estrutura-se em quatro eixos, comportando medidas transversais e setoriais, projetos-piloto e medidas de aplicação generalizada, com destinatários diversos: organizações públicas, sociais e privadas, mulheres e homens nas diferentes fases do seu ciclo de vida (crianças, jovens, adultas/os e idosas/os) e famílias na sua diversidade de modelos e o seu impacto será avaliado três anos após o seu lançamento.

O seminário decorre nos termos do programa e as inscrições são livres, embora limitadas à lotação do espaço.