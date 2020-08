CCDR Algarve promove autocaravanismo seguro na região

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve) está a realizar reuniões com os municípios que integram unidades da RAARA – Rede de Acolhimento ao Autocaravanismo da Região do Algarve, para avaliar as consequências da pandemia e avaliar o desenvolvimento no sector.

No dia 30 de julho realizou-se uma reunião de trabalho do executivo da Câmara Municipal de Silves com a Direção de Serviços de Desenvolvimento Regional (DSDR) da CCDR Algarve, com o objetivo de efetuar um ponto da situação relativo ao tema autocaravanismo, avaliar os impactos da pandemia neste segmento do turismo e concertar ações a desenvolver a curto e médio prazo.

No município de Silves estão localizados 10 dos 33 espaços legais para acolhimento de autocaravanas que integram a RAARA.

Foram destacados fundamentalmente os aspetos relacionados com a resposta muito positiva e construtiva da autarquia durante o estado de emergência, e posterior situação de calamidade, no que respeita à abordagem ao autocaravanismo.

Foi também reiterada a intenção do executivo no sentido de prosseguir a sua estratégia de dotar o município de espaços legais para o acolhimento de autocaravanas, quer seja pela criação de oferta pública nos espaços de baixa densidade, quer pela recetividade às intenções da iniciativa privada.

A implementação da sinalética específica para o autocaravanismo, recentemente homologada, será também uma das tarefas que os serviços do município irão desenvolver a breve prazo, no sentido de esta poder contribuir para a pretendida fácil identificação dos espaços legais que integram a RAARA.

O executivo municipal manifestou ainda a intenção de, em articulação com as demais entidades com competências neste amplo domínio, incentivar as ações de fiscalização sobre os espaços ilegais e erradicar os focos de autocaravanismo ilegal ainda existentes no seu território.