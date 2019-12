CCDR Algarve discutiu turismo de natureza com parceiro polaco

Intercâmbio aconteceu no âmbito do projeto Enterprise Europe Network.

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve) recebeu, nos dias 27 e 28 de novembro, a responsável da rede na cidade de Hajnówka (nordeste da Polónia), numa ação de intercâmbio de conhecimentos e métodos de trabalho relacionados com turismo de natureza.

O interesse do parceiro manifestou-se após a divulgação do «Algarve Nature Fest B2B event» na Polónia, tendo sido convidados, na altura, por parte da Associação Turismo do Algarve, dois operadores turísticos daquele país a visitarem a região.

O parceiro presta serviços a pequenas e médias empresas especializadas em circuitos de turismo de natureza, tais como caminhadas, cicloturismo e observação de aves e outros animais na área do Parque Natural de Bialowieza, um amplo território de floresta reconhecido pela UNESCO e que, entre outras valências, inclui uma reserva do bisonte europeu.

A agenda do intercâmbio incluiu reuniões com organismos relacionados com a temática, como a Região de Turismo, Associação Turismo do Algarve, Almargem e Rota Vicentina, bem como visitas a empresas turísticas que trabalham no Parque Natural da Ria Formosa e na Via Algarviana.

As oportunidades de cooperação entre organismos e empresas das duas regiões foram avaliadas e serão desenvolvidas no futuro próximo, nomeadamente com a divulgação da oferta de turismo de natureza do Algarve na Polónia.