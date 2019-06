Casulo, Café Interior e Academia IluminArte inauguram em Loulé

Inauguração de três projetos apoiados pela Portugal Inovação Social terá lugar na terça-feira, 25 de junho, no Convento Espírito Santo, em Loulé.

A Câmara Municipal de Loulé, a Associação Poeta Aleixo, a Associação Satori e a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação Faro/Loulé, em parceria com a Portugal Inovação Social, inauguram os projetos Casulo – Incubadora de Inovação Social Loulé e Algarve, Café Interior e Iluminarte, apoiados pela Portugal Inovação Social, num evento que irá contar com a presença de Maria do Céu Albuquerque, Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional.

A apresentação será na terça-feira, 25 de junho, das 14h30 às 17h30, no Convento Espírito Santo, em Loulé.

O Casulo é uma Incubadora de Inovação Social que consiste na ativação de um ecossistema de inovação social à escala regional, impulsionando a incubação de ideias e projetos que promovam a inclusão social, a coesão territorial, o empreendedorismo jovem e a sustentabilidade social da região do Algarve.

O Café Interior é um café terapêutico itinerante, uma resposta social inovadora a um problema social existente no meio rural do município de Loulé: o isolamento e solidão da população envelhecida.

Trata-se de um recurso móvel, constituído por uma equipa multidisciplinar, que irá atuar nas áreas da estimulação cognitiva, na inclusão pela arte e na partilha das tradições.

A Academia IluminArte é um espaço artístico de educação não formal e de valorização da inteligência prática, orientado para o sucesso profissional, diminuição dos comportamentos de risco, auto descoberta e valorização pessoal de quem o frequenta.

É um projeto dedicado à arte e à ação social que visa a capacitação dos jovens com ferramentas técnicas e sociais, que lhes permitem encontrar e/ou criar o seu lugar, totalmente incluído na comunidade, com vista a um futuro melhor.

Programa da apresentação

14h30 – Acolhimento aos participantes

15h00 – Inauguração CASULO

15h20 – Inauguração Iluminarte

15h45 – Auditório Solar da Música Nova

Sessão de Apresentação dos Projetos de Inovação Social

Rita Malvar, Dina Dias e Tiago Guerreiro | Casulo, Café Interior e Iluminarte

16h00 – Sessão de Encerramento

Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé

Francisco Serra, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve

Filipe Almeida, presidente da Estrutura de Missão Portugal Inovação Social

Maria do Céu Albuquerque, Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional

16h30 – Aperitivo Algarvio