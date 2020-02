«Melhor edição» do Carnaval de Altura apelou à Barragem da Foupana

Ao todo foram 10 carros alegóricos e 11 grupos de animação a desfilar por Altura.

O Carnaval de Altura teve este ano, como tema, a Mãe Natureza, numa edição que atraiu «milhares de visitantes durante o passado fim-de-semana» e foi, «sem dúvida, a melhor edição do corso», para a Câmara Municipal de Castro Marim.

Foi dado destaque à sustentabilidade e à preservação da natureza e, como não poderia deixar de ser, à crescente preocupação da população com a situação de seca extrema, aproveitando-se a sátira da ocasião, nas figuras do Primeiro-Ministro António Costa e do Ministro do Ambiente João Fernandes, para apelar à construção da Barragem da Foupana.

«Muita cor, ritmo e carros alegóricos com muita imaginação e criatividade fizeram dois dias de desfiles muito animados, que acabaram sempre com animação de palco para dar continuidade à festa», congratulou-se a autarquia.

Foram 10 carros alegóricos e 11 grupos de animação, que representam as Juntas de Freguesia de Altura, Castro Marim e Odeleite, o grupo de Amigos do Bairro Quente, Grupo de Zumba, Amigos da Arrancada, Grupo de Amigos de Altura, o Clube Recreativo Alturense, Casa do Povo do Azinhal, a Associação Cegonha Branca e o Centro de Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Castro Marim.

De sublinhar que este é um Carnaval realizado com o esforço e o empenho de toda a população e associativismos locais, o que acaba por ser o ponto forte deste evento, «cheio de brilho e autenticidade que resulta da parceria e da envolvência da comunidade».

A 19ª edição do Carnaval de Altura teve a organização conjunta da Junta de Freguesia de Altura e da Câmara Municipal de Castro Marim e o apoio do Supermercado Corvo, contando ainda com a colaboração das Juntas de Freguesia de Castro Marim e Odeleite, Clube Recreativo Alturense, Casa do Povo do Azinhal e outras associações e comércios locais.