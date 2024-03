Marcha Corrida estreia em Altura com percurso de sete quilómetros

Altura acolhe, pela primeira vez, uma Marcha Corrida com um percurso de sete quilómetros, com o objetivo de promover a atividade física e os laços comunitários.

Depois de decorrer em Castro Marim com a participação de centenas de pessoas, a Marcha Corrida vai estrear-se em Altura no dia 24 de março, pelas 10h00.

A prova tem um percurso de sete quilómetros, com início no campo de futebol de 11, na Avenida 24 de Junho, atravessando várias artérias da localidade, a praia e o passadiço de Altura.

Esta iniciativa pretende contribuir para o desenvolvimento do exercício físico e dos bons hábitos de saúde, além da criação de laços de amizade e de solidariedade.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até ao dia 22 de março através do contacto telefónico 281 510 749 ou presencialmente no Pavilhão Municipal.

A Marcha Corrida é organizada pela Câmara Municipal de Castro Marim e pela Junta de Freguesia de Altura.