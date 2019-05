Castro Marim no topo do Rating Municipal Português da Ordem dos Economistas

Foram apresentados, na terça-feira, 7 de maio, os dados do Rating Municipal Português, estudo realizado pela Ordem dos Economistas e que colocou o Município de Castro Marim no 1º lugar do ranking nacional da Governação Municipal, relativamente ao ano de 2018.

Outra posição de destaque foi em relação ao serviço prestado aos cidadãos pela Câmara Municipal, ocupando a 14ª posição do ranking nacional.

O Rating Municipal Português tem em conta critérios como a inclusão, segurança e sustentabilidade, para além da governação municipal, do serviço aos cidadãos, do desenvolvimento económico e social e da sustentabilidade financeira.



Na posição global do rating, Castro Marim ocupa a 62ª posição, sendo Lisboa o município mais sustentável do país, e no raking regional, ocupa o 4ª lugar.

O objetivo deste ranking, segundo os responsáveis, não é descredibilizar os municípios que tenham pior classificação, mas fazer com que o trabalho seja uma ferramenta para ajudar as autarquias a melhorar.