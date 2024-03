Castro Marim apresenta «Velhos São Os Trapos» no Dia Mundial do Teatro

A comédia musical «Velhos São Os Trapos» sobe ao palco do auditório da Biblioteca municipal de Castro Marim para retratar problemas na velhice, no dia 27 de março.

O Dia Mundial do Teatro vai ser celebrado em Castro Marim a 27 de março, pelas 21h00, com a comédia musical «Velhos São Os Trapos» que sobe ao palco do auditório da Biblioteca Municipal.

Esta peça de teatro é encenada e produzida pela companhia de teatro Atrapalharte, com texto original de Saulo de Vasconcelos, e vai retratar os problemas da velhice como a exclusão social e as suas consequências.

O espetáculo conta a história de três amigos idosos que passam maior parte do seu tempo num Centro de Dia, supervisionados pela enfermeira Severa, que os mantém em constante atividade.

No entanto, na ausência da enfermeira, estes seniores desafiam as suas capacidades e limitações. Já quando ela está presente, dois deles decidem lutar pelo seu amor, descobrindo que a enfermeira tem um companheiro e criando planos para o assassinar.

Esta comédia musical tem banda sonora com performance ao vivo a cargo de Pedro Ferreira, dos Anaquim, com interpretação de Diogo Carvalho, Paulo Ribeiro e participação especial da cantora Micaela.

A entrada é gratuita, mas com reserva obrigatória através do contacto telefónico 281 510 747, ou presencialmente na Biblioteca Municipal de Castro Marim.