Castro Marim relembra os tradicionais «Alforges e o Ciclo da Lã»

Nova exposição da Casa do Sal, em Castro Marim, tem inauguração marcada para 29 de fevereiro, às 16h00.

Esta exposição debruça-se sobre a história social e cultural que é possível contar através dos Alforges, peça utilitária que era uma espécie de bolsa grande, dividida em dois compartimentos.

O que é, qual a sua origem, onde se usava, como se usava, a distinção entre o alforge de trabalho, o alforge festivo e o alforginho e o seu enquadramento no ciclo da lã e do linho, são algumas das curiosidades deslindadas neste trabalho de pesquisa e de recolha desenvolvido pelo município de Castro Marim, em colaboração com a Associação Cultural Amendoeiras em Flor.

No total estarão em exibição mais de 100 alforges, «numa narrativa de cores, usos, costumes e tradições que nos permite um melhor entendimento e acolhimento do legado patrimonial e do território, nomeadamente do interior e, em simultâneo, o desenvolvimento de um trabalho de preservação e promoção desta herança cultural», explica o município.

A inauguração será marcada por uma mostra de ofícios ao vivo, relacionados com o ciclo da lã e com o «lavrar dos alforges», dinamizada pela «Tecelã», e também com a formalização da subida de nível da Associação Cultural Amendoeiras em Flor para sócio efetivo na Federação do Folclore Português, «resultado e elevação do trabalho, empenho e compromisso que a Associação tem tido para com a identidade cultural do território».

A exposição será dinamizada por uma agenda de workshops, em colaboração com a Estação das Artes, a Universidade do Tempo Livre de Castro Marim e a «Tecelã», nos quais se reproduzirá a confeção do alforge, mas que pretendem também reinventar esta peça, dando-lhe inclusive novas utilizações, como por exemplo a de arrumação de brinquedos.

No dia 14 de março, o workshop versará sobre o Ciclo da Lã, decorrendo no período da manhã. Já no dia 21 de março, estará em ensino a Confeção de Alforges, também de manhã. Por fim, no dia 11 de abril, é a vez de mostrar o Lavrar do Alforge, novamente no período despertino.

A inscrição nos workshops é gratuita mas o número de vagas é limitado, pelo que deverá inscrever-se previamente através no Gabinete de Apoio ao Munícipe ou através do telefone 281 510 778.