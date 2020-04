Castro Marim oferece equipamentos de proteção a entidades locais

Movimento Maker doou várias viseiras à autarquia, que agora as encaminha para quem mais necessita.

O município de Castro Marim está a distribuir centenas de viseiras e equipamentos de proteção individual (EPI’s) pelos bombeiros voluntários, forças de segurança, centros de saúde, serviços de apoio domiciliário da Unidade de Cuidados Continuados do Azinhal e da Cruz Vermelha em Altura e Mercado de Altura.

Algumas das viseiras foram doadas pelo Movimento Maker – Portugal, uma iniciativa voluntária com mais de 8000 membros, que produz as viseiras em impressoras 3D. A autarquia «agradece as largas dezenas oferecidas por este movimento, cujo objetivo é essencialmente juntar pessoas com vontade de partilhar conhecimento através de um espírito de entre ajuda».

Foi assim que a iniciativa se organizou agora, no atual contexto pandémico, para a produção de viseiras. Para as fazer, é preciso apenas uma folha grossa de acetato transparente, um elástico, um furador de papel e filamento de impressão para a impressora 3D, por isso todos os que reunirem as condições podem aderir à ajuda.

Este é um movimento solidário nacional, que se estendeu agora a Castro Marim, onde, estimuladas pela Câmara Municipal, também têm surgido iniciativas solidárias como a confeção de máscaras comunitárias e a criação de uma rede de voluntários.

A autarquia castromarinense adquiriu ainda «equipamentos especiais, higienizáveis, de alta proteção, para os profissionais de limpeza urbana, que todos os dias estão na linha da frente, e são também disponibilizadas viseiras a todos os colaboradores da rede de voluntários».