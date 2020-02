Castro Marim mostra que «aqui o AMOR acontece» todos os dias

Iniciativa é ponto de partida para um futuro «Festival do Amor».

A Câmara Municipal de Castro Marim tem na rua uma ação que pretende celebrar o amor, nas suas mais diversas formas. Vão recolher-se registos, partilhar histórias e procurar novas formas de expressão «que apurem e despertem os sentidos para este sentimento tão vasto e onde cabem tantas revelações».

O município explica que «assumir o amor na causa pública e despertar para os efeitos benéficos da partilha de afetos na construção de uma sociedade mais feliz» são alguns dos objetivos desta iniciativa.

«Quer no serviço público, quer no exercício político, estão pessoas com a vontade e a predisposição para servir uma comunidade, um concelho, uma região ou um país», acrescenta a edilidade.

Paralelamente, esta ação municipal «promove a necessidade de proteger o outro, pela vontade de criar ações e projetos que contribuam para um maior bem-estar social e para uma maior felicidade individual na comunidade».

«Celebrar o Amor, a cada dia e em cada gesto, é uma forma de demonstrar afetos. É tão lato o seu sentido, tão básica a sua necessidade, tão abrangente a sua revelação», reforça a vice-presidente Filomena Sintra, motivadora desta campanha.

A ideia, continua a vice-presidente, «é valorizar o indivíduo e as riquezas socioculturais e económicas da comunidade, sendo esta campanha uma forma de despertar, sensibilizar e cultivar relações de afetos, seja na escola, no lar, na biblioteca, na natureza, na parentalidade e também na política, em qualquer palco existencial».

De entre as ações que fazem esta campanha, destaca-se a leitura de algumas obras infanto-juvenis junto dos mais pequenos, a dinamização de atividades/jogos no lar e nos infantários, a mensagem levada de porta-em-porta pela Unidade Móvel de Saúde e a poesia e a literatura em torno deste tema, disponibilizada pela Biblioteca Municipal.

Para assinalar e registar esta campanha, estará patente um coração gigante na Praia de Altura, que pretende despertar para muitas fotografias, do nascer ao pôr-do-sol.

Com esta iniciativa pretende-se também dar o primeiro passo para um projeto mais amplo, calendarizado para 2021: o «Festival do Amor», que assentará numa rede estruturada de parceiros, agora em construção, e que pretende promover Castro Marim nos meses de época baixa, transformando-o num palco onde o Dia de S. Valentim se estende no tempo, onde pode ser um outro dia qualquer, e incluir neste contexto outras iniciativas já promovidas no território entre os meses de fevereiro a abril.