Castro Marim forma presépio com 10 toneladas do «melhor sal do mundo»

Casa do Sal acolhe a partir do dia 1 de dezembro, o «Presépio de Sal». A inauguração está marcada para as 15 horas.

A iniciativa, da Junta de Freguesia de Castro Marim, começou há muitos anos com a Casa do Natal, onde se compunha um presépio gigante, mas ganhou uma maior visibilidade desde há 3 anos, quando o sal foi introduzido como matéria-prima para a «construção» do presépio.

Este ano serão utilizadas 10 toneladas do «melhor sal do mundo», numa área de 110 metros quadrados, por onde serão distribuídas as mais de 4500 figuras.

Acolhido pela terceira vez na Casa do Sal, este Presépio vem reforçar a missão da infraestrutura de promover e valorizar o grande motor económico de Castro Marim – o sal.

A criação está aberta a visitas todos os dias, entre as 10h00 e as 13h00 pela manhã, e entre as 14h00 e as 18h00 à tarde, com exceção dos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro, em que funcionará apenas no horário vespertino.

Esta é uma iniciativa da Junta de Freguesia de Castro Marim que conta com o apoio da Câmara Municipal.