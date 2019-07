Castro Marim desenvolve workshops ambientais nas praias do concelho

Com o objetivo de promover uma maior consciência ecológica junto da comunidade, em particular junto da faixa etária infantil e juvenil, a Câmara Municipal de Castro Marim desenvolve nas praias do concelho, durante os meses de julho e agosto, workshops de educação ambiental.

Desenvolvidos no âmbito do programa Bandeira Azul, os workshops já começaram, decorrendo sempre às 9h30 e com o tema anual «Do rio ao mar sem lixo».

As ações são de dois tipos: «Conhecer para Proteger», que se baseia na realização de atividades inspiradas na biodiversidade no ambiente marinho e costeiro, e «Reaproveitar para Inovar», com atividades mais relacionadas com a problemática da produção de resíduos, questão que poderá ser minimizada através da reciclagem, do reaproveitamento de materiais e de deposição seletiva de resíduos.

Estes workshops são gratuitos e de livre acesso, sendo uma iniciativa já conhecida nas praias de Castro Marim e que pretende «contribuir para a formação de cidadãos com uma maior consciência ambiental e de cidadania».

Calendarização completa de workshops:

Praia do Cabeço:

27 de julho | 9h30 | «Reaproveitar para Inovar»: Jogo do galo e Jogo «Reciclagem»;

01 de agosto | 9h30 | «Conhecer para Proteger»: Pintura de Tecido e Jogo “A Vida nos Oceanos”;

06 de agosto | 9h30 | «Reaproveitar para Inovar»: Jogo de bowling e Jogo «Reciclagem»;

13 de agosto | 9h30 | «Conhecer para Proteger»: Pintura de tecido e Jogo «A vida nos Oceanos»;

22 de agosto | 9h30 | «Reaproveitar para Inovar»: Jogo do galo e Jogo «Reciclagem».

Praia Verde:

28 de julho | 9h30 | «Reaproveitar para Inovar»: Jogo do galo e Jogo «Reciclagem»;

2 de agosto | 9h30 | «Conhecer para Proteger»: Pintura de Tecido e Jogo «A Vida nos Oceanos»;

7 de agosto | 9h30 | «Reaproveitar para Inovar»: Jogo de bowling e Jogo «Reciclagem»;

14 de agosto | 9h30 | «Conhecer para Proteger»: Pintura de tecido e Jogo «A vida nos Oceanos»;

23 de agosto | 9h30 | «Reaproveitar para Inovar»: Jogo do galo e Jogo «Reciclagem».

Praia de Altura (Alagoa):

21 de julho | 9h30 | «Reaproveitar para Inovar»: Jogo do galo e Jogo «Reciclagem»;

31 de julho | 9h30 | «Conhecer para Proteger»: Pintura de Tecido e Jogo «A Vida nos Oceanos»;

5 de agosto | 9h30 | «Reaproveitar para Inovar»: Jogo de bowling e Jogo «Reciclagem»;

12 de agosto | 9h30 | «Conhecer para Proteger»: Pintura de tecido e Jogo «A vida nos Oceanos»;

21 de agosto | 9h30 | «Reaproveitar para Inovar»: Jogo do galo e Jogo «Reciclagem».