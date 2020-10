Castro Marim (Com) Vida lança novo «Espaço Capacitar + Família»

Parentalidade, jovens, orientação e capacitação são palavras chave para o novo espaço de apoio individualizado, que pretende ajudar as famílias do concelho de Castro Marim.

Nova valência do projeto Castro Marim (Com) Vida, o «Espaço Capacitar + Família» foi concebido, segundo a Associação Odiana, «a pensar nas famílias castromarinenses».

Este «gabinete», que é mesmo de acesso exclusivo aos residentes no concelho de Castro Marim, incide na orientação e capacitação parental através das mais variadas ferramentas, tais como ateliers e workshops temáticos e diversificados, sessões especializadas e dinâmicas com crianças e jovens, entre outros serviços dirigidos.

O espaço «Capacitar + Família» tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e cívicas, tanto dos pais como das crianças/jovens. Espera-se também que este espaço permita reforçar os laços afetivos entre adultos e crianças.

O serviço de atendimento é gratuito, confidencial e realizado nas instalações da Associação Odiana, sob inscrição prévia que pode ser feita aqui.

Esta iniciativa será dinamizada pela Equipa Técnica do CLDS 4G, recordando que os atendimentos individualizados efetuados respeitam as normas de segurança, higienização e distanciamento recomendadas pelas autoridades competentes. Enquadra-se na Atividade 4, uma iniciativa do CLDS 4G «Castro Marim (COM)Vida», cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu

Recorde que o projeto «Castro Marim (COM)Vida», com selo da Odiana e do município de Castro Marim, pretende contribuir «para minimizar a exclusão social dos grupos de maior fragilidade social, nomeadamente crianças, jovens e suas famílias, idosos e pessoas com deficiência e/ou incapacidade».