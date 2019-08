Castro Marim celebra Nossa Senhora dos Mártires com os Quinta do Bill

Festas em Honra de Nossa Senhora dos Mártires voltam ao coração da vila raiana, na Praça 1º de Maio, de 11 a 15 de agosto.

As celebrações religiosas são o ex-líbris destas Festas. O dia 15 de agosto, quinta-feira, arranco cedo, com uma arruada às 8h30, com a Banda Musical Castromarinense.

Segue-se o Hastear da Bandeira e começam depois as celebrações religiosas com Recitação do Terço e uma Missa Solene na Igreja Matriz (11h15), retomadas depois às 19h00, quando a imagem de Nossa Senhora dos Mártires é preparada para deixar a Igreja Matriz e percorrer, em procissão, as ruas da vila.

Este dia ficará também marcado pela música, com o concerto dos Quinta do Bill marcado para as 22 horas.

Também no dia 15 de agosto acontece a terceira edição do torneio anual de futsal «Nelson Solá», marcado para as 9h00, numa homenagem póstuma do Castromarinense ao antigo jogador.

Das comemorações deste ano faz parte a Prova de Mar «Vila de Castro Marim», na Praia da Alagoa (Altura), organizada pelo Leões do Sul Futebol Clube, no dia 11 de agosto, domingo, às 10h00.

No âmbito do Dia Internacional da Juventude, a autarquia organiza, no dia 13 de agosto, terça-feira, um programa com atividades pensadas para os mais jovens – laser tag, color run e uma festa da espuma animada pelo «DJ Karussa», a ter lugar no Polidesportivo de Castro Marim, às 20h00.

Os festejos contemplam ainda a abertura da Feira de Artesanato e Etnografia no dia 14 de agosto, quarta-feira, às 20h00. A palco sobe o grupo de dança das Arutla (22h00), cuja performance tem granjeado o mérito de anos de esforço e dedicação, conduzidos pela professora Laura Pook e pelo Clube Recreativo Alturense.