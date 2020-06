Castro Marim celebra Dia do Município com «2020 em Perspetiva»

Nádia Catarro encerra as festividades com concerto online.

O município de Castro Marim celebra o seu feriado municipal amanhã, quarta-feira, 24 de junho, sob o mote «2020 em Perspetiva», com transmissões em direto na sua página de facebook, «uma comemoração que espelha ela própria o contexto que atravessamos e que nos obrigou a readaptar e reinventar novas pontes e formas de estar juntos».

As comemorações começam, como habitualmente, com o hastear da bandeira, às 9h00, seguindo-se uma sessão solene, às 11h00, onde se apresenta uma perspetiva sobre este ano de 2020 e sobre a gestão municipal que resultou das eleições intercalares de 2019.

Esta será uma cerimónia com poucos convidados, fechada ao público, mas transmitida em direto e depois partilhada, cumprindo-se assim a homenagem a Castro Marim, às suas gentes e à sua história, «numa época em que é especialmente difícil manter as tradições culturais associadas a estas comemorações, mas em que importa, sobretudo, mantermo-nos coesos e fomentar o espírito de comunidade tão essencial para que possamos ultrapassar as dificuldades trazidas pela pandemia provocada pela COVID-19», explica a Câmara Municipal.

A encerrar as comemorações, às 21h30, também em direto na página de Facebook do município de Castro Marim, o concerto de Nádia Catarro, «jovem cantora que encanta tanto no fado como no bolero».

O concerto é da responsabilidade da mesma e conta com alguns convidados.