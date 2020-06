Castro Marim: Avança a requalificação da envolvente à Casa do Sal

Financiamento do projeto, que esteve em risco, foi aprovado.

A candidatura a financiamento da Requalificação do Espaço Multifuncional Envolvente à Casa do Sal foi aprovada, enquadrada no Programa CRESC ALGARVE 2020 (Prioridade de Investimento 6.5), um projeto incluído no Plano de Ação – PARU, apoiada por Portugal e União Europeia, cofinanciada a 65 por cento pelo FEDER. A obra, que representa um investimento total de cerca de 900000 euros, deverá avançar dentro de poucos dias.

Esta é uma das intervenções urbanísticas mais aguardadas na vila de Castro Marim, que passa pela requalificação e valorização deste espaço público, zona onde se realizam os mercados mensais e zona de acesso à Casa do Sal e ao centro da vila.

Com uma preocupação estética e de harmonização para esta nova zona de centralidade, o projeto tem também o objetivo de valorizar os modos suaves de mobilidade, contemplando várias zonas pedonais e uma área de jardins que priorizou a preocupação ambiental atual, tendo sido realizada uma redução de 3200 metros quadrados para cerca de metade de espaço ajardinado.

Predominarão os materiais e as técnicas tradicionais da região, como o reboco tradicional, o ladrilho regional ou as cantarias em pedra calcária.

Filomena Sintra, vice-presidente da Câmara Municipal de Castro Marim e vereadora com o pelouro do Desenvolvimento Económico, lamentou «que o município tenha estado em risco de perder esta candidatura pré-aprovada em 2017, à conta das dificuldades geradas pela governação na 1ª fase do mandato. Mesmo assim, a obra que agora se apresenta teve que suprir uma componente importante do projeto inicial, por ser hoje mais cara, circunstâncias do mercado. É um investimento determinante que se inclui no processo de regeneração da vila de Castro Marim, que levou também à criação de uma ARU (Área de Reabilitação Urbana), com benefícios fiscais para os particulares».