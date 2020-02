Castro Marim aposta na descarbonização e na eficiência energética

Município tem em marcha várias ações para fazer a transição para fontes de energia mais limpas.

O transporte social e de saúde que o município de Castro Marim assegura será realizado com viaturas 100% elétricas.

São dois serviços «essenciais, direcionados à população do interior do concelho e com um impacto enorme na sua qualidade de vida: por um lado o transporte social Castro Marim Mais Perto, que permite que, gratuitamente, a população se desloque para qualquer uma das sedes de freguesia do concelho – Castro Marim, Altura, Azinhal e Odeleite –, acabando por assegurar também acesso aos Centros de Saúde; por outro lado, o transporte diário de utentes ao Hospital de Faro para consultas de especialidade e/ou outros tratamentos».

Na senda da descarbonização e da eficiência energética, esta é uma das medidas visíveis que resultam de um estudo sobre os circuitos regulares e soluções de mercado que o município de Castro Marim encetou há dois anos e que é apoiada pelo Fundo Ambiental, no âmbito do Programa de Apoio à Mobilidade Elétrica na Administração Pública, que comparticipa em 50 por cento a locação financeira destes veículos elétricos, bem como a aquisição e instalação de um posto de carregamento semirrápido para estes veículos da Câmara Municipal.

Paralelamente, e sem apoio de qualquer género, a Câmara Municipal de Castro Marim tem em curso um procedimento com vista à aquisição de mais dois veículos 100 por cento elétricos, desta feita de baixa autonomia e destinados aos serviços municipais externos, em particular os de fiscalização, abastecimento de água e tratamento de águas residuais, por serem serviços com horários definidos, rotas limitadas, suscetíveis de coordenar com os tempos de carregamento e autonomias das viaturas desta natureza.

Entretanto, para o público, a vila de Castro Marim, junto à Casa do sal, já tem em funcionamento o primeiro Posto de Carregamento Normal (PCN) e entrará brevemente em funcionamento um outro, junto ao Mercado de Altura.

A instalação destes equipamentos foi possível graças a um protocolo celebrado entre a autarquia, a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e o Turismo de Portugal, no âmbito de um programa nacional com o qual se pretende dotar todos os concelhos do país com infraestruturas de carregamento elétrico.

Permitindo o carregamento de dois veículos elétricos em simultâneo, a utilização do equipamento é gratuita, mediante acordo existente entre o município e a MOBI.E (entidade gestora da rede para a mobilidade elétrica).

Castro Marim integra ainda o projeto Garveland (Plano de ação para a promoção da mobilidade elétrica em áreas de especial interesse turístico e ambiental), que tem como objetivo geral promover o veículo elétrico na área de cooperação transfronteiriça através da conexão Algarve e Andaluzia com «itinerários verdes» envolvendo municípios, áreas protegidas e locais de interesse turístico.

Depois de um extenso diagnóstico, vai ser agora apresentado um plano de ação para este município, tendo em conta as suas especificidades. Liderado regionalmente pela AREAL (Agência Regional de Energia e Ambiente do Algarve), apenas 3 municípios integram o projeto Garveland – Castro Marim, Loulé e Silves -, que é cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa Interreg V-A Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020.

Ainda neste âmbito da eficiência energética, com a mesma consciência e motivação, a Câmara Municipal de Castro Marim tem em curso outras ações, como a construção de redes de ciclovias, em particular aquela que se configura como um triângulo ciclável entre Vila Real de Santo António, Castro Marim e Altura, cujo primeiro troço vai ser inaugurado ainda este mês e que, posteriormente, numa 2ª fase, verá desenvolvido um projeto de iluminação pública, exclusivamente de energia solar.

«Consciente de que todas as ações importam», Castro Marim quer «demonstrar a importância da sua ação na mitigação dos efeitos das alterações climáticas, tal como investir numa nova cultura económica e social de menor consumo, maior reutilização e maior respeito».