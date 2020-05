Castro Marim ajudou mas Idanha-a-Nova não gostou de receber romenos sem aviso

A Câmara Municipal de Idanha-a-Nova manifesta «a sua profunda indignação» com a forma como foi desenvolvido o processo de deslocação de 15 cidadãos romenos de Castro Marim para o concelho de Idanha-a-Nova.

Os mesmos chegaram no final da noite de quinta-feira (30 de abril), «sem articulação prévia com a nossa autarquia», e já foram ontem, sábado (2 de maio) transportados para o Aeroporto de Lisboa, em articulação com a Embaixada da Roménia em Portugal, tendo a sua presença neste concelho causado alarme social.

A bem da verdade, «importa esclarecer que o processo foi conduzido por três entidades: Câmara Municipal de Castro Marim; Embaixada da Roménia em Portugal e a Associação Romena de Aldeia de Santa Margarida. Estas três entidades articularam, entre si, a deslocação de 15 cidadãos romenos de Castro Marim para uma unidade de alojamento de São Miguel de Acha, sem comunicar previamente o facto à Câmara Municipal de Idanha-a-Nova ou à Junta de Freguesia de São Miguel de Acha, uma atitude que revela falta de respeito institucional e desconsideração pela saúde da comunidade idanhense», considera a autarquia de Idanha-a-Nova.

«O facto de não terem comunicado previamente da chegada destes cidadãos, não estando em causa a sua nacionalidade, inviabilizou a resposta atempada e articulada entre as entidades locais, como deveria ter acontecido, nomeadamente o cumprimento das regras de isolamento social, destinadas a todos os que chegam ao nosso concelho, vindos de outras partes do país ou do mundo» lê-se em comunicado enviado à redação do barlavento.

A Câmara de Idanha-a-Nova compreende, por isso, «a indignação e a inquietação da nossa população, que tem feito um grande esforço cívico para cumprir as normas de segurança e respeitado com sacrifício a distância dos seus entes queridos».

A Câmara de Idanha-a-Nova, em articulação com a GNR e a Junta de Freguesia de São Miguel de Acha, «tomou de imediato diligências no sentido de salvaguardar a saúde da nossa população e dar uma resposta humanitária adequada aos 15 cidadãos romenos».

Após a realização de testes de despiste de COVID-19, feitos ontem sábado, dia 2 de maio, em São Miguel de Acha, que deram negativo, os 15 cidadãos romenos foram já transportados para o Aeroporto de Lisboa, por indicação e em articulação com a Embaixada da Roménia em Portugal, num autocarro do Município de Idanha-a-Nova, estando já a caminho do seu país.

A Câmara de Idanha-a-Nova considera «que a solução encontrada, em tempo recorde, deu a melhor resposta possível a esta situação que poderia ter sido pacífica se devidamente articulada entre todas as partes».