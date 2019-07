Cascade Wellness Resort reabre após dois anos de obras de renovação

Investimento de 7 milhões de euros torna o resort de Lagos num dos melhores do Algarve.

O renovado Cascade Wellness Resort acaba de ser oficialmente inaugurado após dois anos de uma profunda intervenção que incluiu a ampliação e renovação da sua oferta ao nível das infraestruturas e serviços, representando um investimento total de 7 milhões de euros.

Com uma localização única no topo da falésia da Ponta da Piedade, em Lagos, e a uma curta distância da praia D. Ana, distinguida pela Condé Nast Traveller como uma das 50 melhores praias do mundo, o Cascade Wellness Resort é um dos melhores resorts de 5 estrelas do Algarve.

O resort oferece agora aos seus clientes um vasto conjunto de infraestruturas: um hotel com 108 quartos e suites (com generosas áreas de cerca de 45 metros quadrados), 58 apartamentos e quatro villae; três restaurantes e dois bares; três piscinas, sendo uma delas de areia; salas de reuniões com capacidade para 500 pessoas, incluindo uma sala polivalente de 350 m2; e kids club.

Com uma clara aposta na componente de wellness, o resort dispõe também de um spa com cinco salas de tratamento e uma piscina aquecida, um ginásio com uma oferta completa de equipamentos topo de gama e dois campos de ténis.

Os dois campos de futebol, com as medidas oficiais exigidas pela FIFA, são um dos motivos pelos quais mais se tem destacado o Cascade Wellness Resort.

O hotel compreende cinco alas individualmente decoradas, cada uma refletindo as expedições dos navegadores portugueses pelos quatro continentes – Europa, África, Ásia e América do Sul – e a nova ala Portugal, onde tudo começou.

Intervenção realizada incluiu expansão da capacidade

De forma a responder à crescente procura por parte de famílias e grupos para escapadas e férias ou para eventos desportivos e corporativos, foi realizado, nos últimos dois anos, um projeto de investimento abrangente que totalizou 7 milhões de euros.

Parte deste valor foi objeto de uma candidatura ao Portugal 2020 que mereceu a aprovação de um financiamento.

O investimento efetuado contemplou a expansão da oferta de alojamento do hotel, aumentando a sua capacidade de 86 para 108 quartos e suites.

Para o efeito não só foi ampliada a ala Europa, como foi ainda construída a nova ala Portugal, com varandas espaçosas viradas para a piscina e para o Atlântico e inspiração nas tradições e costumes portugueses.

Em simultâneo, o Cascade Wellness Resort renovou também as suas villas e apartamentos, tendo sido alterado todo o interior destas unidades.

A extensa área em que o resort se encontra, permite-lhe oferecer aos seus clientes vivendas totalmente independentes com quatro quartos e piscina privativa e apartamentos T1 e T2 com espaços exteriores e piscinas distintas das do hotel.

As áreas comuns e os restaurantes e bares do resort beneficiaram igualmente de uma intervenção que permitiu aumentar a capacidade de restauração, redefinir os conceitos gastronómicos e renovar integralmente a decoração dos espaços e do mobiliário.

A oferta de restauração inclui, agora, um espaço de fine dining com decoração sofisticada (Senses), uma cervejaria portuguesa onde se privilegia os produtos da região (Gastropub), um espaço dedicado a jantares buffet temáticos (Mundi) e um bar que oferece uma ampla variedade de cocktails, num ambiente de descontração com uma luz e vistas mar únicas (Lighthouse).

Como resposta a diversos pedidos para realização de eventos, foi construída uma Sala Polivalente, com uma área de 350 m2 e capacidade para 420 pessoas. Sofisticação e versatilidade caracterizam este espaço onde se privilegiou uma decoração contemporânea aliada aos mais avançados equipamentos de tecnologia.

O Spa do resort foi alvo de uma remodelação, na qual se renovou os interiores e se adicionou um conjunto de equipamentos topo de gama.

Pelas mãos de uma equipa de terapeutas especializados, os clientes são convidados a entregarem-se numa viagem sensorial pelos quatro cantos do mundo, inspirada na epopeia das viagens marítimas dos Descobrimentos portugueses que em Lagos tiveram o seu início.

A piscina aquecida, o jacuzzi, a sauna, o banho turco e a fonte de gelo são o garante para restaurar energias e poder relaxar.

Para além das áreas interiores, o Cascade Wellness Resort apresenta-se agora com os espaços exteriores completamente renovados após a implementação de um projeto de requalificação paisagística integral que contemplou os cerca de 8 hectares de jardins do empreendimento, apostando-se na modernização dos equipamentos de rega de forma a garantir uma maior eficiência e sustentabilidade de recursos.

Face à crescente procura por parte de equipas de futebol profissional para estágios e treinos, tais como as seleções da Holanda e do País de Gales, foi encetada uma renovação dos campos de futebol.

No Cascade Wellness Resort as equipas podem utilizar a Sala Polivalente em exclusivo para refeições e reuniões, assim como os equipamentos topo de gama do ginásio e do spa, o qual dispõe de uma fonte de gelo especificamente requerida para a recuperação física dos jogadores.

Por fim, em resultado de uma parceria com a Câmara Municipal de Lagos, o Cascade Wellness Resort participou no investimento de reabilitação e valorização da Ponta da Piedade.

Os clientes do resort passam a poder contar com um percurso pedonal, o qual passa ao largo do empreendimento e se estende entre a Praia D. Ana e a Praia do Canavial.