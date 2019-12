Casa de Acolhimento «A Catraia» de Portimão terá novo parque infantil

Centro de Apoio a Idosos de Portimão vai iniciar obras de montagem de um novo parque infantil na valência Casa de Acolhimento «A Catraia».

Este projeto implicará uma transformação global no espaço exterior do estabelecimento, com a criação de diversas áreas lúdicas para as diferentes faixas etárias de acolhimento.

O Centro procura «promover não só zonas de diversão e convívio, como também estimular o bom desenvolvimento psicomotor e hábitos de vida saudáveis nas crianças e jovens acolhidas».

Este investimento considerável só é possível com o apoio de iniciativas de organizações e empresas da região, «tais como o evento gastronómico anual do Algarve Chefs Week, que no ano 2018 angariou o valor de 8150 euros, que será totalmente investido na primeira fase de aquisição de equipamento e pavimento de segurança para o parque infantil».

Esta «generosa parceria» prosseguirá este ano, justificando «o agradecimento público por se juntarem a esta causa maior da responsabilidade social e pela confiança no trabalho desenvolvido pela Instituição».