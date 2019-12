Casa cheia na homenagem ao arquiteto José Veloso em Portimão

Foram muitos os amigos que quiseram estar presentes num momento de reconhecimento da obra e percurso de vida do arquiteto algarvio, no sábado, dia 7 de dezembro, Casa Manuel Teixeira Gomes, em Portimão.

O evento contou, também, com a presença do vereador João Gâmboa em representação da Câmara Municipal de Portimão, de Rui Loureiro, Diretor do ISMAT e de Ana Bordalo, Diretora do Mestrado Integrado em Arquitetura do ISMAT – Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes.

Em paralelo à exposição, a Casa Manuel Teixeira irá receber duas Sessões Complementares nos dias 13 e 20 de dezembro, às 18h00.

A primeira, sobre o processo do Serviço de Apoio Ambulatório Local (SAAL) no Algarve, contará com a presença do arquiteto José Veloso, Batista Alves (Diretor Nacional do SAAL, à época), do arquiteto Lopes da Costa e do Designer Manuel Dias e onde será projetado um filme amador, de Miguel Veloso, sobre os Índios da Meia Praia.

A segunda sessão será sobre o edifício LuzTur, com a presença dos arquitetos José Veloso e Nuno Arenga.

A exposição sobre o trabalho do arquiteto José Veloso estará patente até ao dia 30 de dezembro na Casa Manuel Teixeira Gomes.

O livro «José Veloso, a arquitetura, uma causa» poderá ser adquirido no local da exposição ou no ISMAT, na Rua Estêvão de Vasconcelos nº33, em Portimão.