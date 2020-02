Carnaval infantil assinala 500 anos da elevação de Tavira a cidade

Desfile marca o início das comemorações da efeméride.

A Praça da República, em Tavira, volta a ser palco do desfile de Carnaval Infantil no dia 21 de fevereiro, sexta-feira, às 10h00. Este ano, o tema marca o arranque das comemorações dos 500 Anos da elevação de Tavira a cidade.

Serão, ao todo, mais de mil crianças dos estabelecimentos do pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino público e privado, que irão relembrar a história.

Tavira foi, após a fundação de Portugal, a primeira urbe do Algarve a ser elevada a cidade, no período da expansão portuguesa, das descobertas de novos continentes, das grandes viagens marítimas e do comércio pelo mundo.

O desfile de carnaval infantil possibilita que as novas gerações celebrem este momento de grande significado histórico de uma forma lúdica e pedagógica. Através das suas fantasias, os mais novos terão a oportunidade conhecer e transmitir aos presentes a importância desta efeméride.

Mas a animação não fica por aqui. A Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Tavira organizam, nos dias 21, 22 e 24 de fevereiro, sempre às 21h30, no Mercado da Ribeira, bailes de máscaras: no dia 21, sexta-feira, animado por Cristiano Martins; no dia 22, sábado, a música fica a cargo de Fábio Lagarto; no dia 24, segunda-feira, é o Grupo Musical Gerações a assegurar a diversão.

No dia 28 de março, às 21h30, a autarquia, juntamente com a Junta de Freguesia, realiza o Baile da Pinha com Arcílio Palma e banda.

Com o desfile de Carnaval infantil está lançado o mote para as comemorações dos 500 Anos, cuja cerimónia inaugural terá lugar no dia 16 de março, às 15h30, na Igreja da Misericórdia.