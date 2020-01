Carnaval de Moncarapacho volta a trazer «Batalha das Flores» às ruas

A União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta, com a colaboração da população local, volta a organizar o tradicional Carnaval de Moncarapacho, também conhecido popularmente pela «Batalha das Flores», nos dias 23 e 25 de fevereiro.

O corso carnavalesco tem início marcado para as 15h00 horas, e as entradas são livres.

O desfile contará com a participação de doze carros alegóricos e cerca de 500 foliões, e com um grupo de animação externo contratado pela União de Freguesias, que espera cerca de 20000 pessoas nos dois dias do evento.

De 21 (sexta-feira) a 25 de fevereiro (terça-feira), e com o apoio da União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta, a Casa do Povo de Moncarapacho organiza os tradicionais bailes de máscaras, com início às 21h00.