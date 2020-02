Iran Costa e Palhaço Companhia festejam Carnaval em Odiáxere

Pedro Barroso também se junta à folia carnavalesca no concelho de Lagos.

Entre os dias 23 e 26 de fevereiro toda a euforia converge na 26ª edição do Carnaval de Odiáxere. A folia começa no dia 23, domingo, com o Desfile Infantil, às 14h30, com carros alegóricos, animação com a Equipa da Tininha, comes e bebes, carrossel, pinturas faciais e a presença do Palhaço Companhia para fazer as delícias da pequenada.

No dia 25, terça-feira, dia de Carnaval, a diversão estará «no máximo» com o desfile de carros alegóricos a começar às 14h30 no Largo do Moinho, contando com a presença do ator Pedro Barroso e dos artistas Kalulu e Brasileiras e Batucada, onde não faltará também o humor e a crítica social.

O habitual enterro do Entrudo está marcado para o dia 26, às 20h30, com saída do Clube Desportivo de Odiáxere, entidade organizadora de todo o evento, e passagem pelas ruas da vila.

Para o município de Lagos, «ao longo destes dias é obrigatório dar um pé de dança». E nesse propósito surgem os tradicionais bailes no Clube Desportivo de Odiáxere, sempre a partir das 21h30: Emanuel Martins no dia 23, Cláudio Rosário e Marco Filipe no dia 24 e Humberto Silva e Cláudio Rosário a 25 de fevereiro.

Mas o grande destaque do cartaz lacobrigense vai para Iran Costa, que tem preparado um espetáculo para o dia 24.

Em paralelo, para assinalar este evento tão apreciado pelos mais pequenos, foram preparados vários desfiles. A Câmara Municipal de Lagos organiza o tradicional desfile infantil, no dia 21 de fevereiro, sexta-feira, no centro histórico da cidade.

O percurso dos jovens mascarados começará no Jardim da Constituição às 10h00, passando pela Avenida dos Descobrimentos, Antigos Paços do Concelho, zona comercial (Praça Gil Eanes, Rua 25 de Abril, Rua Silva Lopes, Travessa do Mar) até chegar à Praça do Infante. Ao longo do percurso não faltará muita animação circulante e música para miúdos e graúdos.

Noutras freguesias do concelho também haverá festa nesse dia. Na Luz, o desfile infantil começa logo às 10h00, na Avenida dos Pescadores, até chegar à Fortaleza onde as crianças se vão divertir numa aula de Zumba Kids, por Ana Leal.

Em Bensafrim, os mais pequenos também vão apresentar os seus fatos à população no Largo do Mercado, a partir das 9h30.