A Platibanda Editora concluí o ciclo de apresentações públicas da obra «Um Algarve com Sentidos», de Carlos Alberto Osório, esta sexta-feira, dia 27 de setembro, às 18h30, na Casa do Real Compromisso Marítimo de Ferragudo.

Em paralelo à apresentação do livro, será inaugurada uma exposição de 12 fotografias inéditas de Júlio Bernardo, captadas no concelho de Lagoa nas décadas de 1950 e 1960, e decorrerão momentos culturais, com música ao vivo, declamação de quadras populares e um convívio e sessão de autógrafos com o autor da obra.

O evento terá a presença, enquanto oradores, de Ana Cristina Martins, vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Lagoa, de Luís Veríssimo, presidente da Junta de Freguesia de Ferragudo, e do arquiteto José Fernando Vieira, além do autor Carlos Alberto Osório e do poeta popular Nautílio Martins.

O livro «Um Algarve com Sentidos» compreende essencialmente duas partes distintas. A primeira é uma fotobiografia sobre a vida e obra multifacetada de Júlio Bernardo, onde se incluem diversos documentos do espólio familiar do artista, com um foco particular na sua relação com os concelhos de Portimão e Lagoa.

A segunda parte, e principal, consiste na publicação de 30 fotografias inéditas de Júlio Bernardo, acompanhada de 120 quadras originais do poeta popular portimonense Nautílio Martins escritas para o efeito. A primeira edição da obra teve uma tiragem de 400 exemplares e encontra-se praticamente esgotada.

Carlos Alberto Osório

O propósito desta edição é, segundo a Platibanda Editora, «impedir que o Arade se transforme num Lethes e Portimão seja banhada pelo esquecimento».

Júlio Bernardo é o centro de gravidade desta obra que evoca uma vida rica de produção artística polivalente e multifacetada, revela inéditas imagens e lança novos sentidos sobre um Algarve mais autêntico através da poesia de Nautílio Martins.

Carlos Alberto Osório é licenciado em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade de Coimbra. Concluiu uma pós-graduação em Multimédia Educacional na Universidade de Aveiro e é mestre em Produção, Edição e Comunicação de Conteúdos Multimédia. Pertence ao quadro docente da Escola Secundária Poeta António Aleixo, onde exerce docência. Paralelamente desenvolve investigação na área da imagem fotográfica na região do Algarve. Publicou as obras «Francisco Oliveira: um fotógrafo de Portimão» e «Fonseca Dias (1874-1959) – Fotógrafo de Vila Nova de Portimão».

A obra contou com o apoio institucional da Câmara Municipal de Portimão, Direção Regional da Cultura, Câmara Municipal de Lagoa e Junta de Freguesia de Ferragudo, bem como do restaurante Taberna da Maré e da agência de serviços e contabilidade Rufalgarve.

Casa do Real Compromisso Marítimo de Ferragudo.

A Platibanda Editora quer emoldurar de forma perceptível a Poesia, a Fotografia e o Património Natural e Construído em todo o Território Algarvio.

«Um Algarve com Sentidos» é o primeiro projeto desta nova editora regional, fundada em novembro de 2018, e que já conta com outros projetos em carteira.

Esta última apresentação é organizada em parceria com a Biblioteca Municipal de Lagoa e contando com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa e da Junta de Freguesia de Ferragudo.