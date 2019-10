Cáritas Diocesana do Algarve assinala 62 anos de existência

A Cáritas Diocesana do Algarve assinala os seus 62 anos de existência e os 50 anos do seu Centro Infantil no próxima sexta-feira, dia 18 de outubro, levando a efeito um ciclo de conferências que percorrerá as quatro vigararias da diocese algarvia e que terminará a 7 de dezembro.

A conferência inaugural, no dia 18 de outubro, será proferida em Tavira por José Eduardo Borges de Pinho, professor catedrático da Faculdade de Teologia, da Universidade Católica Portuguesa.

No dia 8 de novembro será outro docente daquela faculdade, Juan Ambrosio, a falar em Loulé e no dia 15 daquele mês o orador será Eugénio da Fonseca, presidente da Cáritas Portuguesa, em Faro.

A conferência de encerramento, no dia 7 de dezembro, decorrerá em Portimão, sendo realizada pelo padre José Manuel Pereira de Almeida, vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa.

Todas as conferências terão início às 21 horas.

Os aniversários serão ainda assinalados com a celebração de uma eucaristia no Dia Mundial do Pobre, 17 de novembro, pelas 12h15 na Sé de Faro, presidida pelo Bispo do Algarve.

A Cáritas algarvia realizará, ainda, a campanha de Natal, cuja manifestação de rua terá lugar na paróquia das Ferreiras no dia 21 de dezembro, e as XIX Jornadas de Ação Sociocaritativa, que decorrerão a 7 de março no Centro Pastoral da Diocese do Algarve, em Ferragudo.

Foi também criado o Conselho Consultivo da Cáritas Diocesana que segundo Carlos Oliveira, presidente desta instituição, «ajudará a direção a tomar conhecimento da realidade em cada uma das vigararias e, posteriormente, à promoção de ações vocacionadas para essas realidades».

Será igualmente implementado o programa «+ Próximo» que incide na formação dos agentes pastorais.