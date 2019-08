Capoulas Santos inaugura 40ª edição da FATACIL

A FATACIL – Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e Indústria de Lagoa 2019, que se realiza no Parque de Feiras e Exposições de Lagoa (Algarve), de 16 a 25 de agosto, contará na inauguração do certame, com a presença de Luis Capoulas Santos, Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural.

O Ministro Luis Capoulas Santos, acompanhado do presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Luis Encarnação, dará a já habitual volta pelo recinto onde perto de 800 expositores divulgam os produtos da região e seduzem, amantes da gastronomia, enófilos, e apreciadores de artesanato português com uma mostra variada de artigos, com a garantia de qualidade dos melhores artesãos e dos melhores produtores.

Destaque ainda para a visita ao sector agropecuário e ao espaço «Amar a Terra», da responsabilidade da Direção Regional de Agricultura do Algarve, onde os visitantes poderão ter contacto com muitos produtos tradicionais regionais que também se destacam por terem conseguido inovar e reaproveitar o que de melhor a região algarvia tem para oferecer nesta matéria.

Sendo a música uma das principais atrações deste certame, no palco principal da FATACIL, os milhares de visitantes poderão assistir aos concertos de Xutos e Pontapés, Calema, Wet Bed Gang, João Pedro Pais, Matias Damásio, Quim Barreiros, Blaya, Jorge Palma, Mariza ou Richie Campbell.

Esta edição da FATACIL, a 40ª, é o afirmar da aposta de sucesso e de reinvenção permanente, que demonstram a capacidade de aprofundar as suas raízes e tradições, de se adaptar aos novos tempos e de se tornar um evento com mais futuro.