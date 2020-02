Capoeiristas de Lagoa brilharam em Mundial disputado no Brasil

Capoeiristas algarvios preparam-se agora para encontros de nível europeu e nacional.

Mykhaylo Sushystkyy, conhecido no mundo da Capoeira como «FM», residente em Lagoa desde tenra idade, foi o primeiro classificado na categoria de graduados e monitores masculinos, no 10º Mundial Muzenza de Capoeira, que decorreu na cidade de Curitiba, no Brasil, entre 30 de janeiro e 1 de fevereiro.

Já o segundo prémio, na categoria infanto juvenil, foi alcançado pela algarvia Miriam Romaneiro, conhecida no mundo da Capoeira como «Plasticina».

A representação do Algarve neste 10º Campeonato Mundial de Capoeira contou com quinze atletas da Associação de Capoeiragem Malta do Sul.

Integraram o grupo vários capoeiristas como os lagoenses Ricardo Castro (ex-campeão europeu e mundial, categoria instrutores), Filipe Barros (ex campeão europeu e mundial, categoria monitores), Ricardo Fernandes, João Cabrita e Bruno Lima (professores de Capoeira no concelho de Lagoa).

Para além da participação no Mundial de 2020, alguns elementos da comitiva representante do Algarve estiveram em digressão por diferentes estados brasileiros, nomeadamente no Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Bahia.

O objetivo das visitas a diferentes grupos e mestres de Capoeira foi «aumentar conhecimentos, e trazer para esta arte-luta praticada no Algarve valor e credibilidade que o seu país de origem pode oferecer».

A participação dos atletas lagoenses nesta competição de nível mundial foi apoiada pelo município de Lagoa, União de freguesias de Lagoa e Carvoeiro e freguesia Porches.