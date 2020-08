Capicua apresenta a sua «Madrepérola» no «Verão em Tavira»

Bilhetes têm um custo de cinco euros.

O programa cultural «Verão em Tavira» acolhe no sábado, dia 8 de agosto, às 22h00, no Parque do Palácio da Galeria, o concerto da rapper Capicua, que regressa assim à cidade algarvia depois da atuação em abril de 2016.

Após anos de concertos, com repertório dos discos anteriores, Capicua faz um «reset» e começa nova tour com novo disco, nova formação e novo cenário.

«Madrepérola» vem renovar o repertório mas, sobretudo, o espírito do espetáculo da rapper. Sendo um álbum de canções, com muitas vozes convidadas e muito mais dançável, exige que no palco se concretize essa energia.

Assim, a par dos músicos que a acompanham habitualmente (D-One, Virtus, Luís Montenegro e Sérgio Alves), vão estar presentes as vozes de Inês Pereira e Joana Raquel.

Visualmente, «o espetáculo ganha nova identidade, com muita luz, texturas e brilho, numa alusão à iridescência da madrepérola e à policromia dos encantos subaquáticos».

Os bilhetes têm um custo de cinco euros e podem ser adquiridos, diariamente, na Praça da República, das 20 às 23h00. Já no dia do espetáculo, também é possível comprar os ingressos no largo em frente ao Palácio da Galeria, também das 20 às 23h00.

O valor do espetáculo reverte a favor da aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI’s) para as instituições de solidariedade social do concelho.

É obrigatório usar máscara e cumprir as regras de segurança definidas, informação a disponibilizar no local.