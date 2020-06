Capela da Manta Rota recebeu a benção do Bispo do Algarve

Equipamento era «uma antiga aspiração» da paróquia de Vila Nova de Cacela.

O Bispo do Algarve, D. Manuel Quintas, efetuou na quarta-feira, 24 de junho, a bênção da Capela da Manta Rota, situada junto à urbanização Sulférias, na Quinta da Manta Rota.

Este equipamento ocupa uma área a rondar os 800 metros quadrados, cedidos pelo município de Vila Real de Santo António (VRSA).

Além do Bispo do Algarve, a cerimónia contou com a presença da presidente da Câmara Municipal de VRSA, Conceição Cabrita, e do pároco de Vila Nova de Cacela, Agostinho Pinto.

O projeto da capela de São João Batista divide-se em seis áreas principais (altar, nave, sacristia, sala geral, acolhimento e sala de arrumos), tendo sido projetado por técnicos da autarquia vila-realense.

A sua construção corresponde a uma antiga aspiração da paróquia e da Comissão de Angariação de Fundos, a que se associaram diversas entidades como o município de VRSA, a associação «A Manta», bem um conjunto significativo de pessoas e residentes que, de forma individual e voluntária, contribuíram para a execução da obra.

A capela destina-se a servir a praia da Manta Rota, em particular, e a freguesia de Vila Nova de Cacela, em geral, além dos milhares de pessoas que visitam a localidade durante o verão.