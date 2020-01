Candidatura de Rui Rio tem apoiantes de peso no Algarve

Atual líder do partido e candidato a mais dois anos de mandato nas próximas eleições diretas do PSD, marcadas para 11 de Janeiro, nomeou Rui Cristina, deputado do PSD eleito pelo círculo eleitoral de Faro e presidente da comissão política do PSD Loulé, para diretor de campanha regional do Algarve.

Para o deputado algarvio este «é um desafio de uma enorme responsabilidade, pois temos uma equipa de apoio à candidatura de Rui Rio que engloba todo o Algarve e todas as estruturas sociais democratas distritais, como as Mulheres Social Democratas (MSD) Algarve, os Trabalhadores Social Democratas (TSD) Algarve, a Juventude Social Democrata (JSD) Algarve e o PSD Algarve, o que nos dá uma grande expressão de força para levarmos a cabo os nossos objetivos».

Cristina assinalou ainda a sua manifestação de apoio à recandidatura de Rui Rio à presidência do PSD, considerando «ser o candidato merecedor de confiança para liderar o nosso partido e conduzir uma oposição séria e credível, em que o grande objetivo é defender Portugal. Rui Rio é um político íntegro, a quem admiro as convicções, o sentido de Estado e a intenção de tornar o PSD mais forte e unido».

Francisco Amaral, presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, é de novo mandatário regional do Algarve. O autarca «abraça esta candidatura de Rui Rio com forças renovadas e muito orgulho por ser novamente o mandatário da região do Algarve».

Francisco Amaral critica quem considera que Rui Rio não procurou unir o partido, pois «convidou ao início Pedro Santana Lopes para liderar a lista ao Conselho Nacional, lista essa em que Pedro Santana Lopes colocou os apoiantes que quis e que, curiosamente, são os mesmos conselheiros que agora apoiam Luís Montenegro e que fazem frente a Rui Rio no Conselho Nacional». O autarca conclui ao reafirmar o seu apoio a Rui Rio, considerando que com o atual líder do partido «o PSD está a ganhar credibilidade e a confiança dos portugueses».

Alberto Matos, presidente da comissão política da JSD Albufeira, é o mandatário regional do Algarve para a juventude e integra esta equipa com «enorme entusiasmo, dedicação e sentido de responsabilidade».

Para o jovem dirigente «a capacidade e coragem de apostar nas novas gerações, a clareza no discurso e nas convicções, o fato de olhar para Portugal como um todo e de uma forma realista, as causas que sempre defendeu como a transparência no exercício de cargos públicos e a reforma do sistema político, por fim a sua liderança que coloca sempre Portugal e os portugueses em primeiro lugar, sem nunca deixar de parte a social democracia», são os principais motivos «que me levam a apoiar Rui Rio para novo mandato à frente dos destinos do PSD, porque com ele estamos mais perto de recuperar a confiança dos portugueses».

A mandatária das MSD pela região do Algarve, Cláudia Guedelha, vereadora da Câmara Municipal de Albufeira e coordenadora das MSD Albufeira, recebeu o convite para integrar este movimento de apoio a Rui Rio «com muito orgulho e honra».

A autarca revê-se «no rigor, na justiça, na humildade, na seriedade e na honestidade da linha de pensamento de Rui Rio». Reitera ainda que, «neste momento de grande importância para o futuro do PSD, apoio Rui Rio, porque o futuro tem que ser um espaço onde todos possamos ter um lugar, com igualdade de oportunidades, gerido com coragem e grandiosidade».