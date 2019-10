Campeonato do Mundo de Pesca em Barco Fundeado disputa-se em Albufeira

22º Campeonato do Mundo de Pesca em Barco Fundeado – Clubes realiza-se de 19 a 26 de outubro em Albufeira.

O evento, organizado pela Federação Portuguesa de Pesca Desportiva do Alto Mar (FPPDAM) contará com a participação de 117 atletas de 24 clubes, em representação de sete países.

As cerimónias oficiais de abertura e de encerramento da competição terão lugar no Largo dos Paços do Concelho, nos dias 20 e 25, respetivamente.

Entre os países participantes encontram-se a Bélgica, Eslovénia, Espanha, Itália, Irlanda, Portugal e Suíça. A bandeira nacional estará representada por cinco equipas constituídas por 23 atletas.

«Este é mais um evento que segue o objetivo de valorizarmos a nossa costa, associando as suas potencialidades à prática do desporto», referiu José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira.

O autarca acrescentou que «sendo Albufeira um concelho com forte atividade turística, reconhecemos esta parceria como uma boa forma de promovermos Albufeira e de dinamizarmos a economia local».

A zona de pesca compreende a área entre Albufeira e Armação de Pêra, e os atletas podem capturar 34 espécies de peixes, entre as quais a Choupa, Salmonete, Linguado, Sargo, Besugo ou Pescada.

Carlos Vinagre, presidente da FPPDAM, elogio Albufeira pois «dispõe de todas as condições para a organização destes eventos caracterizando-se pela riqueza da sua fauna, condições atmosféricas estáveis e um bom conjunto de embarcações dotadas de tripulações muito experientes».

O dirigente esclareceu ainda que além da competição irá decorrer «um programa social para que as comitivas possam conhecer e desfrutar da cidade de Albufeira e da beleza da região».

A cerimónia oficial de abertura do evento vai ter lugar no dia 20 de outubro, às 16h00, em frente ao edifício da Câmara Municipal de Albufeira.

As comitivas desfilam até ao Largo Engº Duarte Pacheco, passando pelo Pau da Bandeira, Praça dos Pescadores e Cais Herculano.

No final do campeonato, os vencedores serão premiados no Largo dos Paços do Concelho, onde receberão os respetivos prémios e onde decorrerá a cerimónia de encerramento, agendada para dia 25 de outubro, às 19h00.